فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

قد لا تبدو فاكهة الكيوي بخضرتها وطعمها اللاذع الخيار المفضل لدى البعض، لكن خبراء التغذية يؤكدون أنها من أكثر الفواكه فائدة للصحة، إذ تلعب دورًا مهمًا في تحسين الهضم، دعم الحالة المزاجية، تعزيز جودة النوم، وحتى حماية البشرة من الشيخوخة.

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

وبحسب تقارير ودراسات أجنبية حديثة، فإن الكيوي كان يُستخدم منذ قرون لأغراض علاجية، ولا يزال حتى اليوم من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

وتعود أصول الكيوي إلى الصين منذ القرن الـ12، حيث استُخدم تقليديًا لعلاج مشكلات المعدة وتحسين الهضم، وفي أوائل القرن العشرين، انتقلت زراعته إلى نيوزيلندا، حيث أُطلق عليه اسم "كيوي" لتشابهه مع الطائر الوطني للبلاد، وأصبح لاحقًا من أهم المنتجات الزراعية المصدّرة.

ويؤكد خبراء تغذية أن الكيوي غني بإحتواء الكيوي على:

الألياف الغذائية

فيتامين C

البوتاسيوم

البوليفينولات (مركبات نباتية مضادة للأكسدة)

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

هل يساعد الكيوي في علاج الإمساك؟

وتشير إرشادات الجمعية البريطانية للتغذية إلى أن تناول 2–3 ثمرات كيوي يوميًا قد يُعد علاجًا طبيعيًا فعالًا للإمساك، وذلك لأنه:

ـ يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان

ـ الألياف غير القابلة للذوبان تساعد على تنظيم حركة الأمعاء

ـ الألياف القابلة للذوبان تغذي البكتيريا النافعة وتحسن صحة الجهاز الهضمي

ـثمرة كيوي واحدة تحتوي على نحو 3 جرامات من الألياف

وينصح الخبراء بتناول الكيوي بقشره لزيادة محتواه من الألياف بنسبة تصل إلى 50%.

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

الكيوي وتحسين جودة النوم

وأظهرت دراسات أجرتها جامعات بريطانية وأيرلندية أن تناول ثمرتين من الكيوي قبل النوم بساعة يساعد على:

تحسين جودة النوم

تقليل الاستيقاظ الليلي

زيادة مدة النوم

ويرجع ذلك إلى احتواء الكيوي على السيروتونين، الذي يستخدمه الجسم لإنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

هل الكيوي يحسن المزاج؟

وكشفت دراسة من جامعة أوتاجو في نيوزيلندا أن تناول الكيوي يوميًا قد يحسّن المزاج والطاقة خلال أيام قليلة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين C.

تناول ثمرتين كيوي يوميًا حسّن المزاج خلال 4 أيام

بلغ التأثير ذروته خلال أسبوعين، وكان تأثير الكيوي أسرع من مكملات فيتامين C.

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

الكيوي وصحة البشرة

وتشير دراسة منشورة في Journal of Investigative Dermatology إلى أن تناول ثمرتين من الكيوي يوميًا:

يعزز إنتاج الكولاجين

يحسن مرونة الجلد

يساهم في الحصول على بشرة أكثر نضارة وشبابًا

ويؤكد الخبراء أن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين C بنفسه، ما يجعل الكيوي خيارًا ممتازًا لدعم صحة الجلد.

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

هل قشر الكيوي مفيد؟

رغم ملمسه المشعر، فإن قشر الكيوي يحتوي على فوائد غذائية كبيرة:

ـ زيادة الألياف بنسبة 50%

ـ زيادة فيتامين E بنسبة 32%

ـ زيادة حمض الفوليك بنسبة 34%

ـ مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف

لكن يُنصح الأشخاص المعرضين لحصوات الكلى بتناوله بحذر بسبب احتوائه على نسبة أعلى من الأوكسالات.