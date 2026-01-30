قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو
أبو الغيط من نيودلهي : لا سلام دون إنصاف فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال
مش دي النهاية | ناقد رياضي يكشف مفاجأة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
آية التيجي

لم تعد بريطانيا بلد الشاي كما كانت من قبل، إذ كشفت دراسة حديثة أن القهوة أصبحت المشروب الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، متفوقة على الشاي، وسط تزايد الأبحاث العلمية التي تربط بين شرب القهوة وتحسين الصحة العامة والمزاج.

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

وأظهرت دراسة حديثة أن شاربي القهوة يشعرون بسعادة وتحسن في المزاج خلال أول ساعتين ونصف من اليوم مقارنة بغيرهم.

ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يمنع امتصاص مادة الأدينوزين المسؤولة عن الشعور بالنعاس، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعزز الشعور بالسعادة والانتباه.

وتوضح البروفيسورة آنو ريالو من جامعة وارويك أن اختفاء أعراض انسحاب الكافيين بعد شرب القهوة الصباحية قد يكون أحد أسباب هذا التحسن المزاجي.

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

فوائد صحية مثبتة علميًا

وتشير دراسات واسعة النطاق إلى أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة، من بينها السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية

ويُرجع الباحثون هذه الفوائد إلى مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب القهوة، والتي تقلل الالتهابات في الجسم.
كما أظهرت أبحاث نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا يقلل خطر تكرار الرجفان الأذيني بنسبة 39%.

وأوضحت دراسة منشورة في American Journal of Dentistry أن:
القهوة الساخنة تصبغ الأسنان أكثر من المثلجة
إضافة الحليب تقلل التصبغ لاحتوائه على بروتين الكازين

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

صحة الأمعاء ومضادات الأكسدة

وتحتوي القهوة على أكثر من 1000 مركب نشط حيويًا، وتُعد من أكبر مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي.

وكشفت دراسة لجامعة هارفارد عام 2024 أن ميكروبيوم الأمعاء لدى شاربي القهوة أكثر صحة، مع زيادة البكتيريا النافعة وانخفاض الضارة.

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

الكمية الآمنة من القهوة

وتشير الأبحاث إلى أن 3 إلى 4 أكواب يوميًا هي الكمية المثالية لمعظم البالغين، بما لا يتجاوز 400 ملغ من الكافيين يوميًا.

وتحذر الدراسات من الإفراط، لما قد يسببه من الأرق، القلق، زيادة ضربات القلب، واضطرابات الهضم.

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

هل القهوة تعزز الذكاء؟

ويرى بعض الخبراء أن القهوة تحسن اليقظة لكنها لا تعزز الأداء العقلي دائمًا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى القلق وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى غير المعتادين على الكافيين.

فوائد القهوة القهوة والصحة القهوة والمزاج أفضل نوع قهوة القهوة وأمراض القلب القهوة والذاكرة أضرار القهوة الكمية الآمنة من القهوة القهوة العربية القهوة سريعة التحضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا صليب

الأنبا صليب يرسم 27 شماسًا جديدًا بميت غمر لدعم الخدمة القروية

من ورشة قوة العرائس المتحركة ودورها في دعم الأطفال

شاهد قوة العرائس المتحركة في دعم الصحة النفسية للأطفال .. ورشة للقومي للإعاقة

نقابة المحامين

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد