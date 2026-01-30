القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

لم تعد بريطانيا بلد الشاي كما كانت من قبل، إذ كشفت دراسة حديثة أن القهوة أصبحت المشروب الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، متفوقة على الشاي، وسط تزايد الأبحاث العلمية التي تربط بين شرب القهوة وتحسين الصحة العامة والمزاج.

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

وأظهرت دراسة حديثة أن شاربي القهوة يشعرون بسعادة وتحسن في المزاج خلال أول ساعتين ونصف من اليوم مقارنة بغيرهم.

ويرجع ذلك إلى أن الكافيين يمنع امتصاص مادة الأدينوزين المسؤولة عن الشعور بالنعاس، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي يعزز الشعور بالسعادة والانتباه.

وتوضح البروفيسورة آنو ريالو من جامعة وارويك أن اختفاء أعراض انسحاب الكافيين بعد شرب القهوة الصباحية قد يكون أحد أسباب هذا التحسن المزاجي.

فوائد صحية مثبتة علميًا

وتشير دراسات واسعة النطاق إلى أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة، من بينها السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية

ويُرجع الباحثون هذه الفوائد إلى مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب القهوة، والتي تقلل الالتهابات في الجسم.

كما أظهرت أبحاث نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا يقلل خطر تكرار الرجفان الأذيني بنسبة 39%.

وأوضحت دراسة منشورة في American Journal of Dentistry أن:

القهوة الساخنة تصبغ الأسنان أكثر من المثلجة

إضافة الحليب تقلل التصبغ لاحتوائه على بروتين الكازين

صحة الأمعاء ومضادات الأكسدة

وتحتوي القهوة على أكثر من 1000 مركب نشط حيويًا، وتُعد من أكبر مصادر مضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي.

وكشفت دراسة لجامعة هارفارد عام 2024 أن ميكروبيوم الأمعاء لدى شاربي القهوة أكثر صحة، مع زيادة البكتيريا النافعة وانخفاض الضارة.

الكمية الآمنة من القهوة

وتشير الأبحاث إلى أن 3 إلى 4 أكواب يوميًا هي الكمية المثالية لمعظم البالغين، بما لا يتجاوز 400 ملغ من الكافيين يوميًا.

وتحذر الدراسات من الإفراط، لما قد يسببه من الأرق، القلق، زيادة ضربات القلب، واضطرابات الهضم.

هل القهوة تعزز الذكاء؟

ويرى بعض الخبراء أن القهوة تحسن اليقظة لكنها لا تعزز الأداء العقلي دائمًا، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى القلق وارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى غير المعتادين على الكافيين.