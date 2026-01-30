قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
آية التيجي

يُسوَّق ملح الهيمالايا الوردي على أنه كنز طبيعي غني بأكثر من 80 معدنًا نادرًا، ومصدر صحي بديل لملح الطعام التقليدي.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

ولكن رغم لونه الجذاب وسعره المرتفع الذي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف الملح العادي، يتساءل خبراء التغذية: هل هذا النوع من الملح مفيد فعلًا للصحة أم مجرد صيحة غذائية؟

ويُستخرج ملح الهيمالايا الوردي من سفوح جبال الهيمالايا، ويُصنف ضمن أنواع الملح الفاخرة التي شهد سوقها توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إلى جانب أملاح البحر المدخنة والملح الأسود.

ورغم اختلاف الألوان والأشكال، يؤكد المختصون أن المكوّن الأساسي لجميع أنواع الملح هو كلوريد الصوديوم.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

لماذا نحتاج الملح أصلًا؟

ويحتاج الجسم إلى كميات صغيرة من الصوديوم لأنه:
ـ يساعد في توازن السوائل داخل الجسم
ـ ضروري لوظائف العضلات والأعصاب
ولكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى:
ـ احتباس السوائل
ـ ارتفاع ضغط الدم
ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

ويُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر المشكلات الصحية الصامتة لأنه قد لا يُظهر أعراضًا واضحة.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

الكمية الموصى بها من الملح

وفقًا للإرشادات الصحية فإن الكمية الموصى بها من الملح:
ـ الحد الأقصى اليومي: 6 جرامات من الملح (حوالي ملعقة شاي)
ـ الواقع الفعلي: معظم الناس يستهلكون 8–9 جرامات يوميًا

ويرجع ذلك إلى الملح المخفي في:
الخبز
الحبوب
الوجبات الجاهزة
الجبن والصلصات

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

هل المعادن الموجودة في ملح الهيمالايا مفيدة؟

ورغم احتواء ملح الهينلايا على معادن مثل:
المغنيسيوم
البوتاسيوم
الحديد
إلا أن الكميات ضئيلة جدًا ولا تُحدث أي فرق غذائي حقيقي.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة Foods أن الشخص يحتاج لتناول أكثر من 30 جرامًا يوميًا من ملح الهيمالايا للحصول على فائدة غذائية ملموسة، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الحد المسموح به من الملح.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

ميزة مهمة لملح الطعام العادي

وعلى عكس الأملاح الفاخرة، يتم تدعيم ملح الطعام العادي باليود، وهو عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

وتشير دراسة منشورة في The Journal of Nutrition إلى أن المملكة المتحدة تُعد من أكثر الدول معاناة من نقص اليود
تراجع استهلاك الحليب ساهم في هذه المشكلة
وبالتالي، فإن استبدال الملح المدعم باليود بأملاح غير مدعمة قد يزيد خطر نقص اليود، خاصة لمن لا يتناولون الأسماك أو منتجات الألبان بانتظام.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

هل نوع الملح يؤثر على الطعم؟

وتشير أبحاث إلى أن الملح القشري (Flaked Salt) يعطي إحساسًا بملوحة أقوى بسبب مساحة سطحه الكبيرة، ما قد يساعد على استخدام كمية أقل من الملح دون فقدان النكهة.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

بديل صحي لتقليل الصوديوم

وينصح الخبراء باستخدام الملح منخفض الصوديوم، وهو خليط من:
كلوريد الصوديوم
كلوريد البوتاسيوم

وأظهرت دراسة نشرتها New England Journal of Medicine عام 2021 أن استخدام هذا النوع قلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 14%، وخفّض خطر الوفاة بنسبة 12%، وهذا النوع غير مناسب لمرضى الكلى أو من يتناولون أدوية ترفع مستوى البوتاسيوم إلا بعد استشارة الطبيب.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

كيف تقلل الملح دون التأثير على الطعم؟

والطهي في المنزل بدل الوجبات المصنعة
استخدام الأعشاب والتوابل والثوم والليمون والخل
الاعتماد على الأطعمة المخمرة لإضافة نكهة، ويؤكد الخبراء أن حاسة التذوق تتأقلم خلال أسبوعين فقط مع تقليل الملح.

ملح الهيمالايا الوردي فوائد ملح الهيمالايا أضرار الملح بدائل الملح الصحي الملح منخفض الصوديوم نقص اليود ارتفاع ضغط الدم الفرق بين ملح الطعام وملح الهيمالايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين

بدء إرسال رسائل نصية .. من لهم أولوية الحصول على شقق سكن لكل المصريين؟

السمكة الغامضة

حفلة موسيقية في أعماق البحر.. علماء يفكون لغز السمكة الغامضة| إيه الحكاية

محمد صلاح

مصير محمد صلاح يربك حسابات ليفربول.. سلوت قد يكون كلمة السر في رحيل الفرعون المصري

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد