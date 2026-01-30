ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

يُسوَّق ملح الهيمالايا الوردي على أنه كنز طبيعي غني بأكثر من 80 معدنًا نادرًا، ومصدر صحي بديل لملح الطعام التقليدي.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

ولكن رغم لونه الجذاب وسعره المرتفع الذي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف الملح العادي، يتساءل خبراء التغذية: هل هذا النوع من الملح مفيد فعلًا للصحة أم مجرد صيحة غذائية؟

ويُستخرج ملح الهيمالايا الوردي من سفوح جبال الهيمالايا، ويُصنف ضمن أنواع الملح الفاخرة التي شهد سوقها توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إلى جانب أملاح البحر المدخنة والملح الأسود.

ورغم اختلاف الألوان والأشكال، يؤكد المختصون أن المكوّن الأساسي لجميع أنواع الملح هو كلوريد الصوديوم.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

لماذا نحتاج الملح أصلًا؟

ويحتاج الجسم إلى كميات صغيرة من الصوديوم لأنه:

ـ يساعد في توازن السوائل داخل الجسم

ـ ضروري لوظائف العضلات والأعصاب

ولكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى:

ـ احتباس السوائل

ـ ارتفاع ضغط الدم

ـ زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

ويُعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر المشكلات الصحية الصامتة لأنه قد لا يُظهر أعراضًا واضحة.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

الكمية الموصى بها من الملح

وفقًا للإرشادات الصحية فإن الكمية الموصى بها من الملح:

ـ الحد الأقصى اليومي: 6 جرامات من الملح (حوالي ملعقة شاي)

ـ الواقع الفعلي: معظم الناس يستهلكون 8–9 جرامات يوميًا

ويرجع ذلك إلى الملح المخفي في:

الخبز

الحبوب

الوجبات الجاهزة

الجبن والصلصات

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

هل المعادن الموجودة في ملح الهيمالايا مفيدة؟

ورغم احتواء ملح الهينلايا على معادن مثل:

المغنيسيوم

البوتاسيوم

الحديد

إلا أن الكميات ضئيلة جدًا ولا تُحدث أي فرق غذائي حقيقي.

وأظهرت دراسة نُشرت عام 2020 في مجلة Foods أن الشخص يحتاج لتناول أكثر من 30 جرامًا يوميًا من ملح الهيمالايا للحصول على فائدة غذائية ملموسة، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الحد المسموح به من الملح.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

ميزة مهمة لملح الطعام العادي

وعلى عكس الأملاح الفاخرة، يتم تدعيم ملح الطعام العادي باليود، وهو عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

وتشير دراسة منشورة في The Journal of Nutrition إلى أن المملكة المتحدة تُعد من أكثر الدول معاناة من نقص اليود

تراجع استهلاك الحليب ساهم في هذه المشكلة

وبالتالي، فإن استبدال الملح المدعم باليود بأملاح غير مدعمة قد يزيد خطر نقص اليود، خاصة لمن لا يتناولون الأسماك أو منتجات الألبان بانتظام.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

هل نوع الملح يؤثر على الطعم؟

وتشير أبحاث إلى أن الملح القشري (Flaked Salt) يعطي إحساسًا بملوحة أقوى بسبب مساحة سطحه الكبيرة، ما قد يساعد على استخدام كمية أقل من الملح دون فقدان النكهة.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

بديل صحي لتقليل الصوديوم

وينصح الخبراء باستخدام الملح منخفض الصوديوم، وهو خليط من:

كلوريد الصوديوم

كلوريد البوتاسيوم

وأظهرت دراسة نشرتها New England Journal of Medicine عام 2021 أن استخدام هذا النوع قلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 14%، وخفّض خطر الوفاة بنسبة 12%، وهذا النوع غير مناسب لمرضى الكلى أو من يتناولون أدوية ترفع مستوى البوتاسيوم إلا بعد استشارة الطبيب.

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

كيف تقلل الملح دون التأثير على الطعم؟

والطهي في المنزل بدل الوجبات المصنعة

استخدام الأعشاب والتوابل والثوم والليمون والخل

الاعتماد على الأطعمة المخمرة لإضافة نكهة، ويؤكد الخبراء أن حاسة التذوق تتأقلم خلال أسبوعين فقط مع تقليل الملح.