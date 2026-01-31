قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإدارية العليا تحدد حالات حصول الموظف على أجر إضافي أو أيام بديلة
من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد
الصدارة قبل الحسابات فى مباراة يانج أفريكانز.. كيف يخطط الأهلي لحسم التأهل مبكرًا؟
انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب
بينهم أطفال.. استشهاد 11 فلسطينيا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم
الكواليس الكاملة من الأهلي .. هل وقع المالي أليو ديانج لـ فالنسيا الإسباني ؟
تاريخ مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني.. تفوق المارد الأحمر
اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصرى والزمالك في الكونفدرالية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 31 يناير 2026
خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر
مدبولي يتفقد مشروعات التنمية والخدمات بالمنيا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع
أخبار البلد

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم السبت 31 يناير 2026، وذلك بعد زيادة الإقبال على شرائها بالتزامن مع دخول الأعياد والمناسبات .
 

ويقدم موقع "صدي البلد" خدمات لمتابعيها يوميا ومن أهمها أسعار الدواجن والبيض والتي أصبحت مصدرا لاهتمام المواطنين بعدما شهدت ارتفاعات وانخفاضات خلال الآونة الأخيرة.

أسعار الدواجن اليوم السبت 31 يناير


وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  إلى للانخفاض ووصل سعر الكيلو إلي 76 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها منذ أيام ، أى ارتفعت 11  جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 85 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 60 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 72 جنيها.

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 90 جنيهات  وتصل للمستهلك 115  جنيهًا.

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  180 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 80 لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60 و 70 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

حقيقة توافر الدواجن


ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد مؤخرًا بشأن ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت الوزارة توافر الدواجن بكميات كبيرة في مختلف الأسواق، مشيرة إلى أن معدلات إنتاج الكتاكيت من الأمهات خلال العام الجاري تفوق نظيرتها في العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن السوق المحلية تشهد وفرة في الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين، إلى جانب توافر كميات كافية من بيض المائدة، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة داخل ثلاجات المجازر، وهو ما يساهم في استقرار السوق وعدم وجود أي عجز في المعروض.

 أسعار الدواجن تعد مؤقتة

 

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن تعد مؤقتة، وترتبط بتزامن عدد من المواسم الاجتماعية والدينية التي يرتفع خلالها الطلب، لافتة إلى أن الأسعار تعود للانخفاض مع تراجع معدلات الاستهلاك. وأضافت أن أسعار الدواجن خلال هذه الفترة أقل بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أوضحت الوزارة أن إنتاج مصر المحلي من الدواجن وبيض المائدة ارتفع بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن تسعير منتجات الدواجن يخضع لآليات العرض والطلب باعتبارها سلعة حية لا تقبل التخزين طويل الأمد، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة في الإنتاج الداجني.

الدواجن أسعار الدواجن البيض الدواجن البيضاء البانيه

