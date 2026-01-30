منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها

حالة من القلق تسيطر على عدد كبير من المواطنين بسبب أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان 2026، والجميع يسأل هل الأسعار مستمرة في الصعود أم ستشهد انخفاضات.

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن ممتوفرة بمصر، ولا توجد مشكلات، وأن السبب في تلاحك الأسعار يرجع لآن المربي كان يبيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة، والآن بدأ يبيع بهامش ربح يصل لـ 2 جنيه في الكيلو.

وأضاف أن صناعة الدواجن تريد الاستقرار، وأن مصر قبل عام 2006 لم تستورد دجاجة واحدة لمدة 20 عامًا، وأن الحكومة في هذا التوقيت عملت من أجل عدم استيراد بيض ودواجن.

الدواجن المحلية أرخص من المستوردة بـ 30%



وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ضد استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، موضحًا أن أسعار الدواجن المحلية أرخص، من المستوردة المجمدة بنسبة 30%، أن السبب في اعتراضه على الاستيراد يكون من أجل توفير العملات الأجنبية، لشراء السلع التي بها نقص.

ولفت إلى أننا حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن وهناك فائض يصل لـ 20%، وأن الفترة الحالية نفتح أبواب التصدير، وأننا نصدر البيض وبعض منتجات مصنعة لـ 8 دول افريقية.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن ناجحة، وأن المواطن المصري يفضل شراء الدواجن الحية، وأن الانتاج هذا العام مرتفعة بنسبة 25%، وأنه لا توجد مشكلات في الأسعار.



وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة تسجل 72 جنيهًا للكيلو، وأن هذه الأسعار تعتبر أسعار التكلفة، وأن المربي يكسب 2 جنيه في الكيلو، أن المربين طوال الـ 6 أشهر الماضية يتعرضون لخسائر، بسبب بيع الدواجن بأسعار أقل من سعر التكلفة.

أسعار الدواجن

ولفت إلى أن المشكلة ليست في خفض الأسعار لكن المشكلة في خروج المربين من المنظومة، ولذلك نؤكد أن التوازن في المنظومة ينتج عنها استقرار في الأسعار.

طبق البيض

وأوضح أن نسبة الاستهلاك في رمضان ترتفع بنسبة تصل لـ 30% عن الطبيعي، وهذا لأن رمضان موسم استهلاكي، أن سعر طبق البيض في رمضان الماضي كان في المرزعة بـ 155 و160 جنيهًا في المزرعة، واليوم يسجل 105 و110 جنيهات.



ولفت إلى أن طبق البيض هذا العام منخفض عن العام الماضي بقيمة 50 جنيهاً، وأن الدواجن في العام الماضي كان بـ 97 جنيها، واليوم تسجل 72 جنيها في المزرعة، فالانخفاضات وصلت لـ 25 جنيها.