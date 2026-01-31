مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل نانت ضد لوريان في الدوري الفرنسي

تواجد المصري مصطفي محمد لاعب منتخب مصر في التشكيل الرسمي لمباراة الفريق أمام لوريان المقررة في الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب دو موستوار ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.





يحل نانت ضيفًا على لوريان ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

ويتواجد مصطفى محمد أساسيا في تشكيل نانت ضد لوريان.

وضم تشكيل نانت كل من: "أنتوني لوبيز، فابيان كونتونز، كيلفن أميان، علي يوسف، نيكولاس كوزا، لويس لورو، يوهان ليبينانت، سيسوكو، كابيلا، مصطفى محمد، ماتيس أبلين".

ويقع لوريان في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة بينما يأتي نانت في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة