هند صبري: انفصال والدي تسبب لي في صدمة

قالت هند صبري، إن انفصال والدها ووالدتها تسبب لها في صدمة قاسية ببداية حياتها وهي في عمر17 عام.

وأوضحت هند خلال حلولها ضيفة على برنامج عندك وقت مع عبلة عبر شاشة MBC مصر، عن تفاصيل إنسانية مؤلمة بسبب هذه التجربة، مؤكدة أن هذه التجربة أثرت في تكوينها النفسي بشكل كبير، مما جعلها تدرك لاحقا أن الترابط الأسري هو النجاح الحقيقي في الحياة، وهو ما تسعى جاهدة لتوفيره لبناتها عاليا وليلى.

إدمان هند صبري للتيك توك

وفي سياق مختلف، اعترفت هند صبري بمرورها بفترة صعبة من إدمان تطبيق تيك توك، حيث كانت تقضي عليه ما يقرب من 7 ساعات يوميا، إلا أنها استطاعت التعافي من هذا الأمر في الفترة الأخيرة، وبناء على هذه التجربة الشخصية وما شعرت به من مخاطر، اتخذت قرارا حاسما بمنع بناتها من استخدام التطبيق والسوشيال ميديا بشكل عام، معبرة عن خوفها من تأثير الإنترنت السلبي عليهن، ورغبتها في حمايتهن من الفخ الذي وقعت فيه.