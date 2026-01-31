محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في البريميرليج

يقود النجم محمد صلاح تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد" في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026 على ملعب "أنفيلد" في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: رايان جرافينبيرتش، ألكسيس ماك أليستر، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو