صور أقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في مواقع نووية إيرانية

أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية نشاطا لافتا في موقعين نوويين إيرانيين سبق أن تعرضا لقصف إسرائيلي وأمريكي العام الماضي، و ذلك بحسب وكالة أسوشيتد برس.





ووفقا لصور وفرتها شركة "بلانيت لابز بي بي سي"، تم تشييد أسطح جديدة فوق مبنيين تضررا في منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين، في أول نشاط كبير ترصده الأقمار الاصطناعية في أي من المواقع النووية الإيرانية التي استهدفت خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.





وتشير الصور إلى أن هذه الأسطح تحجب الرؤية عن الأقمار الاصطناعية، التي تعد حاليا الوسيلة الوحيدة لمراقبة ما يجري داخل المواقع النووية، في ظل منع إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول بعض المنشآت.





ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق علني بشأن طبيعة هذه الأنشطة، كما لم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طلبات للتعليق حول ما إذا كانت على علم بما يجري في الموقعين أم لا.





ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحملة الأمنية الصارمة التي تشنها طهران ضد الاحتجاجات الداخلية.