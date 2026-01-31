صناع الخير تجري عمليات جراحية وتوزع نظارات طبية مجانا

أجرت مؤسسة صناع الخير عمليات جراحية ووزعت نظارات طبية مجاناً بمحافظتي الغربية والسويس للحالات الأولى بالرعاية ضمن قوافلها الطبية وتنوعت العمليات الجراحية ما بين «مياه بيضاء وحول وشبكية»، وذلك بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية.

وذكرت المؤسسة، أنه تم إجراء العمليات الجراحية لعدد من الحالات بصالحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية، فيما تم توزيع نظارات طبية مجاناً ضمن «العيادة المتنقلة» بمجمع السويس الطبى بمحافظة السويس.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «عينك في عنينا» التي يتم تنظيمها تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة صناع الخير للتنمية في القطاع الصحي، والتي لم تقتصر على القوافل الطبية التي تنفذها في مختلف المحافظات والتي تشمل الكشف والعلاج وإجراء العمليات للحالات المستحقة فقط، بل تشمل أيضاً دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما تحرص المؤسسة على التنسيق الكامل في هذا الشأن مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم المنظومة الصحية في مصر وتحسين جودة الحياة للمواطنين.