محمد صلاح يدخل قائمة الضرائب البريطانية لأول مرة .. كم يدفع؟

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن قائمتها السنوية لأكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة لعام 2025، والتي ضمت مجموعة من أبرز الشخصيات العامة في مجالات مختلفة، بينها لأول مرة لاعبي كرة قدم محترفين بسبب دخول نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وإيرلينج هالاند ضمن هذه القائمة المرموقة.

أشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الضرائب التي دفعها أكبر 100 شخص في بريطانيا خلال العام الماضي وصل إلى نحو 5.758 مليار جنيه إسترليني.

يأتي ذلك بزيادة ملحوظة مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه الإجمالي 4.985 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس ارتفاع العائدات الضريبية واشتداد الضغوط المالية على الأفراد ذوي الدخول المرتفعة.

كم يدفع محمد صلاح؟

في هذه القائمة المتنوعة التي تضم رجال أعمال ومشاهير وفنانين ورياضيين، تصدّر الشقيقان المليارديران فريد وبيتر دون، مؤسسا مجموعة «بيتفريد» للمراهنات، القائمة بعد أن سجّلا أعلى فاتورة ضريبية بواقع حوالي 400.1 مليون جنيه إسترليني لكل منهما، متفوقين بفارق كبير على غيرهم من الأثرياء.

إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، ظهر في المركز 72 ضمن كبار دافعي الضرائب بعد أن بلغ ما دفعه إلى الخزانة البريطانية نحو 16.9 مليون جنيه إسترليني، وهي نتيجة أجره الأسبوعي الضخم الذي يُقدر بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني إلى جانب مكافآت عقود الأداء والإيرادات الأخرى.

أما محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، فاحتل المركز 81 في القائمة بعد أن ساهم بأكثر من 14.5 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال العام الماضي.

كم يبلغ راتب محمد صلاح؟

تأتي هذه المساهمة الضريبية للفرعون المصري نتيجة راتبه الأسبوعي الأساسي الذي يبلغ نحو 400 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المكافآت السنوية وعائدات حقوق الصورة والاتفاقيات التجارية.

ويُعد دخول لاعبي كرة قدم إلى قائمة أكبر دافعي الضرائب في بريطانيا حدثًا غير مسبوق في تاريخ هذه التصنيفات، إذ كان المجال في السابق مقتصرًا على كبار رجال الأعمال والمبدعين في المجالات الفنية والأدبية والقطاع الخاص.

وقد مثّل هذا الإنجاز الرياضي والمالي دلالة على التأثير الاقتصادي الكبير للرياضة الاحترافية في الاقتصاد البريطاني، حيث يتم تحصيل ضرائب ضخمة من دخل اللاعبين والمكافآت التي يتقاضونها.

من بين الأسماء الأخرى البارزة في القائمة أيضًا الكاتبة جي.ك. رولينغ التي احتلت مركزًا متقدمًا بضرائب بلغت نحو 47.5 مليون جنيه إسترليني، والموسيقي إد شيران الذي بلغ ما دفعه نحو 19.9 مليون جنيه إسترليني، إذ تظهر القائمة تمازجًا بين مجالات مختلفة من الأعمال والإبداع والرياضة.