طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

آية التيجي

تعتبر مرقة الدجاج من أساسيات المطبخ المصري والعربي، حيث تُستخدم في الشوربات، الأرز، المحشي، والصوصات. 

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة سهلة ولذيذة لإعداد مرقة الدجاج في المنزل بمذاق غني وطبيعي، مع إمكانية حفظها لاستخدامها لاحقًا.

المكونات الأساسية لمرقة الدجاج:
دجاجة كاملة أو عظام دجاج (ظهر + رقبة + أجنحة)
بصلة كبيرة مقطعة أرباع
جزرة مقطعة
عود كرفس (اختياري)
3 فصوص ثوم
2 ورقة لورا
4 حبات حبهان
5 حبات فلفل أسود صحيح
ملح حسب الرغبة
ماء مغلي

خطوات تحضير مرقة الدجاج:
ـ ضعي الدجاج أو العظام في حلة كبيرة على النار مع الماء المغلي.
ـ اتركيها حتى الغليان، ثم أزيلي الريم الأبيض الذي يظهر على السطح.

ـ أضيفي البصل، الجزر، الكرفس، الثوم، وورق اللورا.

ـ ضيفي الحبهان والفلفل الأسود الصحيح.

ـ اتركي المرقة على نار هادية لمدة 45 دقيقة إلى ساعة حتى تتجانس النكهات.

ـ أضيفي الملح حسب الرغبة في نهاية التسوية.

ـ اصفي المرقة جيدًا قبل الاستخدام.

نصائح الشيف نجلاء للحفظ والاستخدام

ـ اتركي المرقة تبرد تمامًا قبل وضعها في علب أو أكياس.

ـ تحفظ في الفريزر لمدة تصل إلى 3 شهور.

ـ قللي كمية الملح عند التخزين للتحكم في الطعم عند الاستخدام لاحقًا.

ـ يمكن استخدام الدجاج المسلوق في أطباق أخرى مثل المحشي أو الصواني.

استخدامات مرقة الدجاج

ـ الشوربة الصحية والمغذية
الأرز بأنواعه

ـ الصوصات المختلفة للأطباق

ـ المحشي وصواني الدجاج

ـ يمكن إضافة الأعشاب الطازجة أو التوابل حسب الرغبة للحصول على نكهة مميزة لكل طبق.

