طريقة عمل كفتة دجاج محشية..سهلة وسريعة

كفتة دجاج محشية من الأكلات الغير تقليدية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كفتة دجاج محشية.



مقادير كفتة دجاج محشية

● ٧٠٠ جرام دجاج مفروم

● ١/٢ كوب جبنة حلوم مقطعة مكعبات صغيرة

● ١ كوب مشروم مقطع شرائح

● ١ فلفل حار مفروم

● ١ بصلة مفرومة

● ١ ملعقة كبيرة فستق

● ١ ملعقة كبيرة بقدونس

● رشة زعتر

● رشة بهارات

● ملح و فلفل

● ١ ملعقة سمنة



طريقة تحضير كفتة دجاج محشية

يشوح المشروم والفلفل والبصل في السمنة

ويضاف ملح وفلفل وبقدونس وفسدق وزعتر وبهارات ويخلطوا جيدا للحصول على الحشوة

يخلط الدجاج مع ملح وفلفل

ثم يفرد ويحشى بالحشوة وتشكل مربعة او مدورة

وتدهن بالسمنة

وتطهى في الفرن

وتقدم ساخنة مع سوتيه