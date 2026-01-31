طريقة عمل تاكو باللحمة.. سهلة ولذيذة

تاكو باللحمة من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يفضل تناولها الكبار و الصغار، ما يدفع بعضهم إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تاكو باللحمة.

مقادير تاكو باللحمة

● عيش تورتيلا

● ½ كيلو لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● طماطم مفرومة

● فلفل رومى مفروم

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● 1 ملعقة صغيرة 7 بهارات

● 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

● ½ ملعقة صغيرة ثوم باودر

● ½ ملعقة صغيرة بصل باودر

للوجه:

● 1 كوب خس مبشور

● ½ كوب طماطم مكعبات صغيرة

● 1 كوب جبنة شيدر مبشورة

● ¼ كوب كزبرة فريش



طريقة تحضير تاكو باللحمة



في طاسة على النار يوضع زيت زيتون , بصل , ثوم مفروم , لحمة مفرومة , ملح , فلفل , ثوم باودر , بصل باودر , جوزة الطيب , 7 بهارات , بابريكا و تقلب المكونات جيداً



تضاف طماطم مفرومة , فلفل رومى مفروم و تقلب المكونات

يوضع في عيش التورتيلا خس مبشور , طماطم مكعبات , كزبرة فريش ثم يوضع حشو اللحمة المفرومة



يوضع على الوجه جبنة شيدر مبشورة ثم يقدم التاكو .