طريقة عمل تاكو باللحمة.. سهلة ولذيذة

تاكو باللحمة من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يفضل تناولها الكبار و الصغار، ما يدفع بعضهم إلي شرائها من المحلات و المطاعم.
قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تاكو باللحمة.
مقادير تاكو باللحمة
● عيش تورتيلا
● ½ كيلو لحمة مفرومة
● بصل مفروم
● ثوم مفروم
● طماطم مفرومة
● فلفل رومى مفروم
● 1 ملعقة صغيرة بابريكا
● 1 ملعقة صغيرة 7 بهارات
● 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
● ½ ملعقة صغيرة ثوم باودر
● ½ ملعقة صغيرة بصل باودر
للوجه:
● 1 كوب خس مبشور
● ½ كوب طماطم مكعبات صغيرة
● 1 كوب جبنة شيدر مبشورة
● ¼ كوب كزبرة فريش
طريقة تحضير تاكو باللحمة
في طاسة على النار يوضع زيت زيتون , بصل , ثوم مفروم , لحمة مفرومة , ملح , فلفل , ثوم باودر , بصل باودر , جوزة الطيب , 7 بهارات , بابريكا و تقلب المكونات جيداً
تضاف طماطم مفرومة , فلفل رومى مفروم و تقلب المكونات
يوضع في عيش التورتيلا خس مبشور , طماطم مكعبات , كزبرة فريش ثم يوضع حشو اللحمة المفرومة
يوضع على الوجه جبنة شيدر مبشورة ثم يقدم التاكو .