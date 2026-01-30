طريقة عمل معجنات بالعجوة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل معجنات بالعجوة، فهي من المخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص.

مقادير معجنات بالعجوة

● 3 كوب دقيق

● ½ كوب لبن

● ماء للعجن

● ½ كوب زيت

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● 1 ملعقة صغيرة سكر

● رشة ملح

للحشو:

● عجوة

● زبدة

● ماء

للوجه:

● ماء

● سمسم محمص



طريقة تحضير معجنات بالعجوة



يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت واللبن والماء

يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى وتترك لتتخمر

تفرد بالنشابة وتشكل شرائح

تخلط العجوة مع الماء والزبدة فى إناء على النار

يقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متجانس

يترك الخليط ليهدأ

تحسى العجينة بخليط العجوة وتغلق العجينة على الحشو وتشكل حلقات

تشرط من الأطراف بالسكينة

يمكن أن تغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

يدهن الوجه بالماء ويرش بالسمسم

توضع فى الفرن حتى تمام النضج .