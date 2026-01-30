سهلة وسريعة.. طريقة عمل مكرونة بولونيز

مكرونة بولونيز من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي تناولها في المطاعم.



قدمت الشيف أميرة شنب، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بولونيز، فيما يلي….

مقادير مكرونة بولونيز

● مكرونة إسباجيتي مسلوقة

● ½ كيلو لحمة مفرومة

● 1 كوب بصل مفروم

● 1 كوب جزر مبشور

● 1 كوب طماطم مبشورة بدون قشر

● 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

● 1 لتر عصير طماطم

● ملح

● فلفل أسود

● 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

● 1 ملعقة صغيرة قرفة

● مستكة

● فص حبهان

● ورق لورا

● 1 ملعقة صغيرة سكر

طريقة تحضير مكرونة بولونيز

يشوح البصل والجزر مع اللحم ويتبل بالملح والتوابل.

تضاف الصلصة وعصير الطماطم وتترك لتغلي.

يضاف الخليط مع المكرونة المسلوقة.

يقدم.