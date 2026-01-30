لاترميه بعد اليوم.. استخدامات لقشر الموز لاتتخيلها

قشر الموز غالبًا ما يهمل، لكن الحقيقة أنه غني بالفوائد ويمكن استخدامه في عدة أمور يومية وصحية، منها:



فوائد قشر الموز:



للبشرة: يساعد في ترطيب الجلد وتخفيف الالتهابات الصغيرة أو الحكة، ويمكن فركه على البشرة لتقليل الاحمرار أو الحبوب.

للتبييض الطبيعي للأسنان: يمكن فرك الجزء الداخلي للقشر على الأسنان لتقليل البقع وتحسين اللون تدريجيًا.

لتلميع الأحذية أو الفضة: الجزء الداخلي من القشر يحتوي على مواد تساعد على تلميع المعادن أو الأحذية الجلدية.



للحدائق والزراعة: يُستخدم كسماد طبيعي غني بالبوتاسيوم والفوسفور للنباتات.



لتخفيف آلام الجلد: يمكن وضعه على لدغات الحشرات أو الطفح الجلدي لتهدئة المنطقة.