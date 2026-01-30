وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

يلعب تجديد خلايا البشرة دور كبير في الحفاظ على جمالها وتألقها والوقاية من عدد كبير من المشاكل.

وقدم موقع فارمسي مجموعة من الوصفات الطبيعية التى تساعد على تجديد البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

دقيق الحمص



لطالما كان دقيق الحمص علاجاً موثوقاً به لبشرة صحية ونضرة فهو يعمل كمقشر طبيعي ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة.

كيفية استخدام دقيق الحمص لبشرتك

يمكنك خلط دقيق الحمص بالماء أو الحليب أو أي مكونات أخرى.

يتم وضعه على الجلد كقناع.

احرصي على ترطيب القناع أثناء غسله و يؤدي فرك القناع الجاف إلى تهيج البشرة أحيانًا، وقد يتسبب أيضًا في ظهور البثور.

الخيار ( البشرة المعرضة لحب الشباب والجافة والحساسة)

أضيفي الخيار إلى نظامك الغذائي وروتينك الجمالي يتميز الخيار بنفس درجة حموضة البشرة، مما يساعد على تجديد طبقة الحماية الطبيعية للبشرة ويحافظ على ترطيبها، وبالتالي يمنحها نضارةً وإشراقاً ويساعد في علاج الهالات السوداء والجفاف والخطوط التعبيرية.

كيفية استخدام الخيار لبشرتك

يمكنك وضع شرائح الخيار على عينيك كما يظهر في المجلات والتلفزيون.

يمكنك وضع الخيار في الخلاط الكهربائي واستخدام العصير.

إن صنع مكعبات ثلج من عصير الخيار واستخدامها بعد يوم متعب تحت أشعة الشمس يمنح البشرة شعوراً رائعاً بالاسترخاء.

الشوفان (جميع أنواع البشرة)

يُعدّ الشوفان عاملًا فعالًا لتفتيح لون البشرة، وقد يُساعد على تفتيحها، كما أنه مُقشّر ممتاز وهو غنيٌّ بالزنك، وهو عنصر أساسي لمكافحة حب الشباب.

يُساعد الشوفان على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة، وهو عنصر أساسي في علاج حب الشباب كما يُساعد على علاج جفاف وحكة البشرة ، حيث تُساعد مركبات بيتا جلوكان على ترطيبها.

تُعدّ حمامات الشوفان أو مُرطّبات الشوفان مُفيدة للبشرة الحساسة.

كيفية استخدام الشوفان لبشرتك

امزج حوالي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي أو الحليب البارد.

ضعي هذا المعجون على بشرتك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

بعد ذلك، اغسليها بالماء الفاتر وجففيها بالتربيت.

اللوز (جميع أنواع البشرة)

اللوز غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة، و التدليك المنتظم بزيت اللوز يحافظ على نضارة البشرة وصحتها، كما أنه يمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

كيفية استخدام اللوز لبشرتك

يمكنك طحن اللوز المنقوع في الحليب وخلطه جيداً لتكوين عجينة.

ضعيه على البشرة واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

ثم اغسل بالماء البارد وجفف بالتربيت.

يمكنكِ تدليك بشرتكِ بزيت اللوز لمدة 5 إلى 10 دقائق يومياً للحصول على بشرة تبدو أصغر سناً.