الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
رباب الهواري

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025/2026. 

ويُقام المران الختامي على ملعب «أمان» بزنجبار، وهو الملعب الذي يحتضن اللقاء، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

قيادة فنية دنماركية واستعدادات فنية مكثفة
 

يقود المران المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يضع اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية والتكتيكية للمباراة، مع التركيز على الجوانب البدنية والتنظيم الدفاعي والتحولات السريعة. ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية، خاصة في ظل أهمية اللقاء لتأكيد الصدارة والاقتراب من حسم التأهل.

مؤتمر صحفي قبل المواجهة

يظهر ييس توروب، برفقة قائد الفريق، في المؤتمر الصحفي الذي يُعقد اليوم الجمعة، للحديث عن استعدادات الأهلي للمباراة، والرد على أسئلة وسائل الإعلام حول الرؤية الفنية، وحالة اللاعبين، وأهمية تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار أمام منافس قوي.

وصول البعثة إلى زنجبار

كانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس الخميس إلى زنجبار على متن طائرة خاصة، في إطار الاستعداد المبكر للمباراة، حيث حرص الجهاز الإداري والطبي على توفير أفضل أجواء ممكنة للاعبين، والتعامل مع عامل السفر والطقس بما يضمن الجاهزية الكاملة.

موعد المباراة وترتيب المجموعة

تُقام مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من ثلاث مباريات، بعد تحقيق فوزين وتعادل واحد، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة المرتقبة.


 

