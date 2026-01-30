قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
إذاعة جيش الاحتلال: الضربة الأمريكية لإيران مسألة وقت.. ورفع التأهب بسلاح الجو
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
توغل إسرائيلي وتفخيخ منزل في جنوب لبنان
هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي
شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي
انطلاق أولى رحلات عمرة وزارة التضامن 25 شعبان
أقل سعر دولار اليوم 30-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تأكيد صدارته للمجموعة الثانية وحجز بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

موقف الأهلي في المجموعة الثانية

يدخل الأهلي المباراة وهو في وضعية مميزة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويطمح لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل الابتعاد بالصدارة وحسم التأهل مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة خلال الجولتين المتبقيتين.

أهمية اللقاء أمام بطل تنزانيا

تمثل مواجهة يانج أفريكانز اختبارًا قويًا للأهلي، خاصة أن الفريق التنزاني يسعى لتعويض نتائجه السابقة والتمسك بفرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل الحماس الجماهيري المنتظر والدوافع القوية لدى الفريقين.

ملعب المباراة وظروف الإقامة

تُقام المباراة على ملعب أمان بمدينة زنجبار التنزانية، وهو ما يفرض على لاعبي الأهلي التعامل بحذر مع الأجواء والظروف المحيطة، سواء من حيث الطقس أو أرضية الملعب، مع الاعتماد على خبراتهم القارية الكبيرة في مثل هذه المواجهات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين لتحليل أحداث اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية.

طموح الأهلي نحو اللقب القاري

يسعى الأهلي لمواصلة مشواره القوي في البطولة، في إطار سعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، وتأكيد هيمنته القارية، مستندًا إلى خبرة لاعبيه وجهازه الفني في البطولات الكبرى.


 

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة يانج افريكانز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

ترشيحاتنا

التدخين السلبي

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

ريهام عبد الغفور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد