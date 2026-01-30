موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تأكيد صدارته للمجموعة الثانية وحجز بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

موقف الأهلي في المجموعة الثانية

يدخل الأهلي المباراة وهو في وضعية مميزة بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات السابقة، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية، ويطمح لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل الابتعاد بالصدارة وحسم التأهل مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة خلال الجولتين المتبقيتين.

أهمية اللقاء أمام بطل تنزانيا

تمثل مواجهة يانج أفريكانز اختبارًا قويًا للأهلي، خاصة أن الفريق التنزاني يسعى لتعويض نتائجه السابقة والتمسك بفرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، في ظل الحماس الجماهيري المنتظر والدوافع القوية لدى الفريقين.

ملعب المباراة وظروف الإقامة

تُقام المباراة على ملعب أمان بمدينة زنجبار التنزانية، وهو ما يفرض على لاعبي الأهلي التعامل بحذر مع الأجواء والظروف المحيطة، سواء من حيث الطقس أو أرضية الملعب، مع الاعتماد على خبراتهم القارية الكبيرة في مثل هذه المواجهات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين لتحليل أحداث اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية.

طموح الأهلي نحو اللقب القاري

يسعى الأهلي لمواصلة مشواره القوي في البطولة، في إطار سعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، وتأكيد هيمنته القارية، مستندًا إلى خبرة لاعبيه وجهازه الفني في البطولات الكبرى.



