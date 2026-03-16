غدًا.. لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي تبحث طعن الأهلي والمغرب

أعلن الإعلامي محمد سعيد، أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ستعقد اجتماعها غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدة ملفات هامة.

وكتب محمد سعيد ، عبر حسابه علي فيسبوك : "لجنة الإستئناف في CAF تجتمع في الواحدة ظهر غد الثلاثاء

لبحث عدة ملفات معروضة أمامها أبرزهم طعن منتخب المغرب ، وطعن النادي الأهلي علي قرارات لجنة الإنضباط الصادرة مؤخراً".

وتوج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025 للمرة الثانية في تاريخه بعدما انتصر على المغرب بنتيجة 1-0.

وأعلن الكاف، أواخر يناير الماضي، عن حزمة من العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي أقيمت على ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وأثارت هذه القرارات جدلا واسعا بين المراقبين، حيث رأى البعض أن العقوبات لم تكن متوازنة بين الجانبين.