الرئيس السيسي: بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الجهد والعرق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، أن بناء الجمهورية الجديدة، يقوم على الجهد والعرق والعلم فنحن نواصل العمل ليل نهار، فى كل بقعة من أرض مصر، لتوفير حياة كريمة، تليق بهذا الشعب الأصيل لذلك فإننى أؤمن يقينا، بأن الله يثيب المخلصين فى عملهم، وأن ما نقدمه اليوم من مشروعات وتنمية، هو الثمر الذى سيجنيه أبناؤنا، بمشيئة الله وتوفيقه.





وتابع الرييس السيسي، نبعث اليوم "رسالة سلام، من أرض السلام، فى ليلة السلام" وفى احتفالنا بليلة القدر، التى قال الله تعالى فيها ﴿سلام هى حتى مطلع الفجر﴾، نؤكد من خلالها للعالم أجمع، أن السلام هو جوهر الوجود ومبتغى العقلاء، وهو القيمة التى تصون الأرواح وتحفظ كرامة الإنسان ومن أجل ذلك، تواصل مصر أداء دورها التاريخى، فى مساندة القضايا العادلة، معلنة تضامنها مع كل نفـــس بشــــرية، تعانــــى من ويــــلات الصــــــراع.. فرسالتنا نابعة من إيماننا العميق، بأن وحدة المصير الإنسانى، تقتضى التعايش السلمى، لمواجهة التحديات وتحقيق السلام للجميع ومن هذا المنطلق؛ أكرر دعوتى لوقف التصعيد وحقن الدماء، وإدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة، مع السعى إلى الانخراط فى المفاوضات الجادة، لإنهاء كافة الصراعات الإقليمية.

وأوضح الرئيس: أدعو الله تعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، وأن يوفقنا لما فيه خير بلدنا وأمتنا والإنسانية جمعاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

