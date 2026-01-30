طريقة عمل فتة الكوارع .. خطوة بخطوة

فتة الكوارع من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ولذلك لمذاقها المختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة الكوارع بمذاق لا يقاوم.

مقادير فتة الكوارع



● كوارع (متقطعة قد نصف كف الأيد)

● 1 ملعقة سمنة

● 1 فص كبير مستكة

● 1 بصلة كبيرة

● ورق لورا

● حبهان

● ملح

● فلفل

● عيش بلدي محمص

● 3 كوب أرز أبيض



للصلصة:

● طماطم مكعبات صغيرة

● ثوم مفروم

● سمنة

● خل

● صلصة طماطم



للتزيين:

● سماق

● لوز صنوبري على الوش



طريقة تحضير فتة بالكوارع



تنظف الكوارع بليمون وملح وماء وتنقع لمدة ساعة ثم تشطف جيدا بليمون و تصفى

في وعاء على النار توضع زبدة , مستكة , كوارع , بصل , ورق لورا , حبهان , ملح و فلفل.

في طاسة على النار توضع زبدة , ثوم , طماطم , ملح , فلفل , خل , صلصة طماطم للحصول على صلصة الفتة.

في طاسة على نار توضع زبدة و يحمص قليل من لوز صنوبرى.

يقطع العيش البلدي إلى مكعبات صغيرة ثم يحمص جيداً.

في طبق التقديم يوضع العيش البلدي المحمص ثم الأرز والكوارع وصوص الصلصة.

يزين الوجه بلوز صنوبري محمص و سماق ثم يقدم.