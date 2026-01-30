قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
أسماء عبد الحفيظ

يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على رقم الميزان باعتباره الحكم النهائي على نجاح أو فشل أي رحلة تخسيس، لدرجة أن مزاجهم اليومي قد يتحسن أو يسوء بمجرد الوقوف عليه.

لكن المفاجأة التي يؤكدها العلم وأطباء التغذية أن الميزان قد يكون أكثر الأدوات تضليلًا في عالم إنقاص الوزن، والاعتماد عليه وحده يُعد من أكبر الأخطاء الشائعة.

فقد يبدو الرقم ثابتًا أو حتى مرتفعًا، بينما في الواقع يكون الجسم قد تخلّص من دهون فعلية وتحسّن شكله وصحته بشكل ملحوظ.

الميزان ليس عدوك لكنه ليس صديقك أيضًا

يوضح الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، فى حديث خاص لـ صدى البلد، أن الميزان لا يعطي صورة حقيقية عن التغيرات التي تحدث داخل الجسم، قائلًا:

الميزان لا يفرّق بين الدهون، والعضلات، أو السوائل المحتجزة داخل الجسم، لذلك لا يمكن اعتباره مقياسًا دقيقًا للتخسيس أو للحكم على نجاح الدايت.

فالميزان يقيس الوزن الكلي فقط، دون أن يخبرك:
هل هذا الوزن دهون؟
أم عضلات؟
أم ماء محتجز؟

وهنا تبدأ المشكلة.

لماذا رقم الميزان قد يكون مضللًا؟

هناك عوامل كثيرة تؤثر على الوزن المسجل يوميًا، لا علاقة لها إطلاقًا بزيادة الدهون، ومن أبرزها:

الإمساك

دخول الحمام أو عدمه قد يغيّر رقم الميزان فورًا.
والإمساك المزمن لعدة أيام يمكن أن يُظهر زيادة وهمية في الوزن، رغم عدم اكتساب دهون.

احتباس السوائل

تعاني كثير من السيدات من احتباس السوائل خلال فترات:

الحيض

التبويض

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي  

قبل الدورة الشهرية

ما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن قد تصل إلى 2 أو 3 كيلوجرامات بدون أي دهون إضافية.

الأطعمة المالحة

تناول كميات كبيرة من الملح أو الأطعمة المصنعة يجعل الجسم يحتفظ بالماء، فيرتفع الوزن فجأة ثم يعود للانخفاض بعد أيام.

بناء العضلات

أثناء ممارسة الرياضة، خاصة تمارين المقاومة، قد يفقد الجسم دهونًا ويكوّن عضلات في الوقت نفسه.
والعضلات أثقل وزنًا من الدهون لكنها أصغر حجمًا، فيتحسن الشكل والمقاسات بينما الميزان لا يتحرك.

الأدوية

بعض الأدوية مثل:

  • أدوية الضغط
  • أدوية الهرمونات
  • مدرات البول
  • تؤدي إلى تذبذب واضح في الوزن من يوم لآخر.

ويضيف الدكتور أحمد صبري: كثير من الأشخاص يشعرون بالإحباط لأن الميزان ثابت، رغم أن ملابسهم أصبحت أوسع وشكل أجسامهم تحسّن، والسبب أن الجسم يتغير داخليًا بطرق لا يستطيع الميزان رصدها.

متى يكون ثبات الوزن أمرًا طبيعيًا؟

ثبات الوزن لا يعني فشل الدايت دائمًا، بل قد يكون دليلًا على:

  • فقدان دهون مع اكتساب عضلات
  • إعادة توزيع الدهون في الجسم
  • تكيّف الجسم مؤقتًا مع النظام الغذائي
  • وهنا يكون الاستمرار أهم من التوقف أو الاستسلام.
  • المعيار الحقيقي لنجاح التخسيس

بدلًا من الهوس برقم الميزان، ينصح خبراء التغذية بالتركيز على مؤشرات أكثر دقة، منها:

  • تغيّر المقاسات Size
  • تحسّن شكل القوام وتناسقه
  • انخفاض نسبة الدهون في الجسم
  • الشعور بالخفة وزيادة النشاط والطاقة
  • تحسّن النوم والحالة المزاجية

فهذه العلامات تعكس تحسن الصحة العامة، وهو الهدف الحقيقي من أي رحلة تخسيس، وليس مجرد رقم أقل على الميزان.

نصيحة أخيرة مهمة

إذا أردت استخدام الميزان، فليكن:

  • مرة واحدة أسبوعيًا
  • في نفس التوقيت
  • بنفس الظروف قبل الأكل، بعد دخول الحمام
  • ولا تجعله الحكم الوحيد على مجهودك.

إليكم الفيديو 
 https://www.youtube.com/shorts/sGNSkSSS23U 

الميزان أطباء التغذية تخسيس رحلة تخسيس إنقاص الوزن أكبر الأخطاء الشائعة لماذا رقم الميزان قد يكون مضللًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

ترشيحاتنا

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب: هناك جراحين في نفس كفاءتي وأفضل.. ومريض القلب يتلقى العلاج ولا يدفع الأجر

معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمود التميمي من معرض الكتاب: وجدت في أدب نجيب محفوظ تأريخا لماضي المجتمع وتشخيصا لحاضره وإنذارا لمستقبله

إيران تستعد للحرب

أستاذ قانون دولي: استعدادات إيران العسكرية حق دفاعي مشروع

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد