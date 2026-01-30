الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على رقم الميزان باعتباره الحكم النهائي على نجاح أو فشل أي رحلة تخسيس، لدرجة أن مزاجهم اليومي قد يتحسن أو يسوء بمجرد الوقوف عليه.

لكن المفاجأة التي يؤكدها العلم وأطباء التغذية أن الميزان قد يكون أكثر الأدوات تضليلًا في عالم إنقاص الوزن، والاعتماد عليه وحده يُعد من أكبر الأخطاء الشائعة.

فقد يبدو الرقم ثابتًا أو حتى مرتفعًا، بينما في الواقع يكون الجسم قد تخلّص من دهون فعلية وتحسّن شكله وصحته بشكل ملحوظ.

الميزان ليس عدوك لكنه ليس صديقك أيضًا

يوضح الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، فى حديث خاص لـ صدى البلد، أن الميزان لا يعطي صورة حقيقية عن التغيرات التي تحدث داخل الجسم، قائلًا:

الميزان لا يفرّق بين الدهون، والعضلات، أو السوائل المحتجزة داخل الجسم، لذلك لا يمكن اعتباره مقياسًا دقيقًا للتخسيس أو للحكم على نجاح الدايت.

فالميزان يقيس الوزن الكلي فقط، دون أن يخبرك:

هل هذا الوزن دهون؟

أم عضلات؟

أم ماء محتجز؟

وهنا تبدأ المشكلة.

لماذا رقم الميزان قد يكون مضللًا؟

هناك عوامل كثيرة تؤثر على الوزن المسجل يوميًا، لا علاقة لها إطلاقًا بزيادة الدهون، ومن أبرزها:

الإمساك

دخول الحمام أو عدمه قد يغيّر رقم الميزان فورًا.

والإمساك المزمن لعدة أيام يمكن أن يُظهر زيادة وهمية في الوزن، رغم عدم اكتساب دهون.

احتباس السوائل

تعاني كثير من السيدات من احتباس السوائل خلال فترات:

الحيض

التبويض

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

قبل الدورة الشهرية

ما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في الوزن قد تصل إلى 2 أو 3 كيلوجرامات بدون أي دهون إضافية.

الأطعمة المالحة

تناول كميات كبيرة من الملح أو الأطعمة المصنعة يجعل الجسم يحتفظ بالماء، فيرتفع الوزن فجأة ثم يعود للانخفاض بعد أيام.

بناء العضلات

أثناء ممارسة الرياضة، خاصة تمارين المقاومة، قد يفقد الجسم دهونًا ويكوّن عضلات في الوقت نفسه.

والعضلات أثقل وزنًا من الدهون لكنها أصغر حجمًا، فيتحسن الشكل والمقاسات بينما الميزان لا يتحرك.

الأدوية

بعض الأدوية مثل:

أدوية الضغط

أدوية الهرمونات

مدرات البول

تؤدي إلى تذبذب واضح في الوزن من يوم لآخر.

ويضيف الدكتور أحمد صبري: كثير من الأشخاص يشعرون بالإحباط لأن الميزان ثابت، رغم أن ملابسهم أصبحت أوسع وشكل أجسامهم تحسّن، والسبب أن الجسم يتغير داخليًا بطرق لا يستطيع الميزان رصدها.

متى يكون ثبات الوزن أمرًا طبيعيًا؟

ثبات الوزن لا يعني فشل الدايت دائمًا، بل قد يكون دليلًا على:

فقدان دهون مع اكتساب عضلات

إعادة توزيع الدهون في الجسم

تكيّف الجسم مؤقتًا مع النظام الغذائي

وهنا يكون الاستمرار أهم من التوقف أو الاستسلام.

المعيار الحقيقي لنجاح التخسيس

بدلًا من الهوس برقم الميزان، ينصح خبراء التغذية بالتركيز على مؤشرات أكثر دقة، منها:

تغيّر المقاسات Size

تحسّن شكل القوام وتناسقه

انخفاض نسبة الدهون في الجسم

الشعور بالخفة وزيادة النشاط والطاقة

تحسّن النوم والحالة المزاجية

فهذه العلامات تعكس تحسن الصحة العامة، وهو الهدف الحقيقي من أي رحلة تخسيس، وليس مجرد رقم أقل على الميزان.

نصيحة أخيرة مهمة

إذا أردت استخدام الميزان، فليكن:

مرة واحدة أسبوعيًا

في نفس التوقيت

بنفس الظروف قبل الأكل، بعد دخول الحمام

ولا تجعله الحكم الوحيد على مجهودك.

إليكم الفيديو

https://www.youtube.com/shorts/sGNSkSSS23U