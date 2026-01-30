قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

آية التيجي

كشفت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يتوقفون عن استخدام حقن إنقاص الوزن المعروفة بـ«حقن التخسيس» يستعيدون وزنهم المفقود بسرعة قد تصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بمن يعتمدون على الحمية الغذائية والرياضة فقط.

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

وأوضحت الدراسة أن ما يقرب من ثلثي الوزن المفقود يعود خلال عام واحد من التوقف عن الحقن، في ظاهرة لا ترتبط بضعف الإرادة، بل بأسباب بيولوجية معقدة داخل الجسم.

ويرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى ما يُعرف بـنقطة ضبط الوزن (Weight Set Point)، وهي بمثابة “ترموستات داخلي” يحدد الوزن الذي يعتقد الجسم أنه آمن ومثالي للبقاء.

وتعمل حقن التخسيس مثل أدوية GLP-1 على خداع المخ، حيث تقلل الشهية و"ضجيج الطعام" عبر محاكاة هرمون الشبع.
رغم فقدان الوزن السريع، فإن نقطة ضبط الوزن نفسها لا تتغير.

وعند التوقف عن الحقن، تعود إشارات الجوع بقوة، ويدفع الجسم الشخص لتناول الطعام حتى يصل مجددًا إلى وزنه القديم.

لماذا يقاوم الجسم فقدان الوزن؟

وعندما ينخفض الوزن عن الحد الذي يعتبره المخ آمنًا، يتصرف الجسم وكأنه في حالة مجاعة:
ـ تباطؤ معدل الحرق (التمثيل الغذائي).
ـ ارتفاع هرمونات الجوع.
ـ زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وتؤكد الدراسة أن هذه الاستجابة بيولوجية بالكامل، وليست فشلًا في الإرادة أو الالتزام، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت تجارب أُجريت عام 2014 على الفئران أن الحيوانات التي فقدت نصف وزنها استعادت وزنها بالكامل فور عودة الطعام، في كل مرة دون استثناء.
النمط نفسه يظهر لدى البشر، خاصة مع تكرار الحميات القاسية.

وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من متبعي الحميات يستعيدون الوزن خلال عامين.

الأطعمة فائقة المعالجة.. المتهم الأول

وبحسب الخبراء، تلعب الأطعمة فائقة المعالجة دورًا رئيسيًا في رفع نقطة ضبط الوزن، لأنها:
ـ تعطل عمل هرمون اللبتين المسؤول عن إرسال إشارات الشبع للمخ.
ـ ترفع مستويات الإنسولين، ما يربك الإشارات العصبية ويجعل المخ يعتقد أن الجسم “يتضور جوعًا”.
ـ تؤدي في النهاية إلى الإفراط في الأكل وتخزين الدهون.

مخاطر استعادة الوزن السريع

ويحذر الأطباء من أن فقدان الوزن السريع يؤدي إلى خسارة جزء كبير من الكتلة العضلية، وعند استعادة الوزن يعود في صورة دهون فقط، خاصة دهون البطن الحشوية، والتي ترتبط بمخاطر صحية خطيرة مثل:
ـ أمراض القلب
ـ السكري من النوع الثاني
ـ ارتفاع ضغط الدم
ـ السكتات الدماغية

هل يمكن خفض نقطة ضبط الوزن؟

ويؤكد الدكتور أندرو جينكينسون، استشاري جراحة السمنة بجامعة كوليدج لندن، أن خفض نقطة ضبط الوزن ممكن، لكنه يحتاج إلى وقت ونمط حياة مستقر، ويشمل: ـ الاعتماد على الطعام الحقيقي غير المصنع.

ـ تناول وجبتين أو ثلاث وجبات منتظمة يوميًا دون سناكس.

ـ تحسين النوم وتقليل التوتر.

ـ ممارسة الرياضة لتحسين استجابة الجسم للإنسولين.

