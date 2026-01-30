قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أسباب شائعة لآلام الرقبة والكتف

ألم الرقبة والكتف
ألم الرقبة والكتف
هاجر هانئ

في كثير من الأحيان، نشعر بآلام الرقبة والكتف في وقت واحد. سواء كان ذلك بعد إصابة أو من الإرهاق التدريجي، يمكن أن يقلل هذا المزيج بشكل كبير من نطاق حركتك، مما يؤثر على روتينك اليومي.

أسباب ألم الرقبة والكتف

قبل علاج الألم، من المهم معرفة سببه. فيما يلي خمسة من الأسباب الشائعة لآلام الكتف والرقبة.

فتق عنق الرحم

تضم الرقبة، المعروفة أيضا باسم العمود الفقري العنقي، ستة أقراص بين الفقرات تفصل الفقرات. غالبا ما نقارن هذه الأقراص بالهلام داخل دونات. عندما يتم ضغط الهلام (المعروف أيضا باسم الأقراص) من الدونات (المعروفة أيضا باسم الفقرات)، يمكن أن يسبب ضغطا في الأعصاب، مما يخلق الألم والضعف في الرقبة والكتف والعمود الفقري. يمكن أن تختلف الأقراص المنفتقة عنق الرحم حسب شدتها وتحدث لعدة أسباب مختلفة. في معظم الحالات، يوصى بأن يستشير الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أخصائي العمود الفقري لتحديد أفضل مسار للعمل وبروتوكول إدارة الألم.

إجهاد العضلات

هناك العديد من العضلات المتصلة بكل من الرقبة والكتف، بما في ذلك الكتف الرافعة (الكشف) وشبه المنحرف (الفخاخ). يمكن أن يسبب الإجهاد في أي من هذه العضلات الألم والتصلب. إذا كنت تقوم بممارسة التمارين الرياضية أو العمل الذي يشمل العضلات حول رقبتك وكتفيك، نوصي بالإحماء والتمدد بشكل صحيح لمنع الإجهاد.


 

وضعية سيئة

يقضي الكثير منا جزءا كبيرا من يومنا خلف مكتب، ويقرأ النصوص ورسائل البريد الإلكتروني على هواتفنا، وفي السيارة. إذا كان لديك وضعية سيئة وتقضي الكثير من الوقت جالسا، فقد تبدأ في الشعور بألم الكتف والرقبة وأعلى الظهر.


 

داء الفقار العنقي

داء الفقار العنقي هو مرض تنكسي للقرص. بالنسبة للكثيرين، تتدهور أشواكنا مع تقدمنا في العمر. في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب هذا الانحطاط في اكتئاب أو التهاب العصب الشوكي مما قد يؤدي إلى ألم يشع من الرقبة إلى الكتف.

ثني الرقبة 

يمكن أن تتسبب الاصطدامات في ثني الرقبة جانبيا، مما يتسبب في الإفراط في تمدد الأعصاب بين الرقبة والكتفين. يسمى هذا النوع من الاصطدام بإصابة اللدغة. يؤدي هذا النوع من الإصابات إلى ألم يشبه الصدمة يطلق النار على الذراع. يمكن أن يسبب أيضا وخز أو ضعف أو خدر. غالبا ما تكون الاصطدامات الرياضية هي السبب الشائع لإصابة اللدغة.

المصدر: petersenneurospine

