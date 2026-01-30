قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
مرأة ومنوعات

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

اسماء محمد

الحموضة من المشكلات الشائعة في مختلف أنحاء العالم ولكن يمكن الوقاية منها باتباع بعض النصائح البسيطة.

ووفقا كلية الطب بجامعة هارفارد نعرض لكم أهم 3 عادات يجب الامتناع عنها أثناء الاكل.

تناول الطعام باعتدال وببطء

عندما تكون المعدة ممتلئة للغاية، قد يزداد ارتداد الطعام إلى المريء. إذا كان ذلك مناسبًا لجدولك، فقد ترغب في تجربة ما يُسمى أحيانًا "تناول وجبات صغيرة متكررة" - أي تناول وجبات صغيرة على فترات متقاربة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة يوميًا.

تجنب بعض الأطعمة

كان يُنصح المصابون بارتجاع المريء في الماضي باستبعاد جميع الأطعمة باستثناء الأطعمة قليلة النكهة من نظامهم الغذائي. لكن هذا لم يعد صحيحاً. لقد تطورنا منذ أيام كان يُمنع فيها تناول أي شيء.

لكن لا تزال هناك بعض الأطعمة التي من المرجح أن تسبب الارتجاع أكثر من غيرها، بما في ذلك:

نعناع

الأطعمة الدهنية

طعام حار

طماطم

البصل

ثوم

قهوة

شاي

الشوكولاتة

الكحول.

إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأطعمة بانتظام، فقد تحاول التخلص منها لمعرفة ما إذا كان القيام بذلك يتحكم في الارتجاع لديك، ثم حاول إضافتها مرة أخرى واحدة تلو الأخرى. 

لا تتناول المشروبات الغازية

تسبب هذه المشروبات التجشؤ، مما يؤدي إلى ارتداد الحمض إلى المريء واحرص على شرب الماء العادي بدلاً من الماء الفوار.

الحموضة علاج الحموضة طرق علاج الحموضة الوقاية من الحموضة أثناء الاكل

