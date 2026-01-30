وسط تصاعد تكاليف الذاكرة.. ماذا تخطط آبل لسعر آيفون 18؟

رغم الارتفاع المتسارع في تكاليف مكونات الذاكرة والضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد، تتجه شركة آبل إلى الإبقاء على السعر الابتدائي لسلسلة هواتف آيفون 18 دون تغيير، وفقا لمعلومات كشف عنها محلل سلاسل التوريد الشهير مينج-تشي كو.

تضع هذه الخطوة آبل في مسار مغاير لاتجاه عام في سوق الهواتف الذكية، حيث بدأت علامات تجارية عدة بالإشارة إلى زيادات سعرية مرتقبة.

آيفون 18 يتحدى موجة الغلاء

وقال كو، في منشور عبر منصة “إكس”، إن خطة آبل الحالية لإطلاق هواتفها في النصف الثاني من عام 2026 تركز على تجنب رفع الأسعار “قدر الإمكان”، مع إعطاء أولوية واضحة للحفاظ على سعر الدخول كما هو.

وأشار إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي رام قد يضغط على هوامش الربح، إلا أن آبل تميل إلى امتصاص هذه التكاليف بدل تحميلها للمستهلك في الوقت الراهن.

آيفون 17 برو ماكس

ويرى “كو” أن استقرار الأسعار يحمل أهمية تسويقية وحجمية لـ آبل، لا سيما في ظل المنافسة الحادة وارتفاع أسعار الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الشركة تعول على نمو قطاع الخدمات لديها لتعويض أثر ارتفاع تكاليف العتاد على المدى المتوسط.

لماذا تتجه أسعار الهواتف للارتفاع؟

تأتي الضغوط على تسعير هواتف آيفون في سياق أزمة أوسع تضرب سوق الذاكرة عالميا، فبعد سنوات من التراجع النسبي في الأسعار، تشهد مكونات رام والتخزين قفزات حادة بسبب استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة منها لاستخدامها في مراكز البيانات.

وأوضح “كو” أن آبل غيرت بالفعل آلية التفاوض مع موردي الذاكرة، لتصبح ربع سنوية بدلا من نصف سنوية، في إشارة إلى تسارع تقلبات الأسعار وتشدد المعروض.

كما رجح أن تشهد جولة المفاوضات المقبلة زيادات جديدة في التكاليف.

ولا تقتصر المشكلة على الذاكرة وحدها، إذ أشار كو إلى نقص محتمل في مكونات أخرى مثل أقمشة الزجاج المستخدمة في لوحات الدوائر المطبوعة، وهي مواد مشتركة بين صناعات عدة وتشهد طلبا مرتفعا من شركات تصنيع عتاد الذكاء الاصطناعي، ما يزيد الضغط على قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية.

وفي وقت أعلنت فيه علامات أندرويد، مثل شركة Nothing، أن أسعار الهواتف مرشحة للارتفاع بحلول 2026، تبدو آبل عازمة على اتباع نهج مختلف عبر تحمل التكاليف في المدى القصير.

موعد إطلاق سلسلة iPhone 18

على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى أن آبل ستعيد تنظيم جدول إطلاق هواتف آيفون بدءا من عام 2026، وبدل الكشف عن جميع الطرازات دفعة واحدة، قد تعتمد الشركة استراتيجية الإطلاق على مرحلتين.

وبحسب التقارير، من المرجح أن تكشف آبل عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، على أن يتم طرح iPhone 18 القياسي وخليفة هاتف iPhone Air في مطلع عام 2027.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إعطاء أولوية للطرازات الأعلى سعرا خلال حدث سبتمبر التقليدي، مع توزيع الإنتاج والطلب على المكونات على فترة زمنية أطول، ما قد يخفف من حدة ضغوط التوريد.