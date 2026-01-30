قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
أعلى سعر دولار اليوم 30-1-2026
مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
إذاعة جيش الاحتلال: الضربة الأمريكية لإيران مسألة وقت.. ورفع التأهب بسلاح الجو
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وسط تصاعد تكاليف الذاكرة.. ماذا تخطط آبل لسعر آيفون 18؟

آيفون 17 برو ماكس
آيفون 17 برو ماكس
شيماء عبد المنعم

رغم الارتفاع المتسارع في تكاليف مكونات الذاكرة والضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد، تتجه شركة آبل إلى الإبقاء على السعر الابتدائي لسلسلة هواتف آيفون 18 دون تغيير، وفقا لمعلومات كشف عنها محلل سلاسل التوريد الشهير مينج-تشي كو. 

تضع هذه الخطوة آبل في مسار مغاير لاتجاه عام في سوق الهواتف الذكية، حيث بدأت علامات تجارية عدة بالإشارة إلى زيادات سعرية مرتقبة.

آيفون 18 يتحدى موجة الغلاء

وقال كو، في منشور عبر منصة “إكس”، إن خطة آبل الحالية لإطلاق هواتفها في النصف الثاني من عام 2026 تركز على تجنب رفع الأسعار “قدر الإمكان”، مع إعطاء أولوية واضحة للحفاظ على سعر الدخول كما هو. 

وأشار إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي رام قد يضغط على هوامش الربح، إلا أن آبل تميل إلى امتصاص هذه التكاليف بدل تحميلها للمستهلك في الوقت الراهن.

آيفون 17 برو ماكس

ويرى “كو” أن استقرار الأسعار يحمل أهمية تسويقية وحجمية لـ آبل، لا سيما في ظل المنافسة الحادة وارتفاع أسعار الذاكرة نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الشركة تعول على نمو قطاع الخدمات لديها لتعويض أثر ارتفاع تكاليف العتاد على المدى المتوسط.

لماذا تتجه أسعار الهواتف للارتفاع؟

تأتي الضغوط على تسعير هواتف آيفون في سياق أزمة أوسع تضرب سوق الذاكرة عالميا، فبعد سنوات من التراجع النسبي في الأسعار، تشهد مكونات رام والتخزين قفزات حادة بسبب استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة منها لاستخدامها في مراكز البيانات.

وأوضح “كو” أن آبل غيرت بالفعل آلية التفاوض مع موردي الذاكرة، لتصبح ربع سنوية بدلا من نصف سنوية، في إشارة إلى تسارع تقلبات الأسعار وتشدد المعروض. 

كما رجح أن تشهد جولة المفاوضات المقبلة زيادات جديدة في التكاليف.

ولا تقتصر المشكلة على الذاكرة وحدها، إذ أشار كو إلى نقص محتمل في مكونات أخرى مثل أقمشة الزجاج المستخدمة في لوحات الدوائر المطبوعة، وهي مواد مشتركة بين صناعات عدة وتشهد طلبا مرتفعا من شركات تصنيع عتاد الذكاء الاصطناعي، ما يزيد الضغط على قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية.

وفي وقت أعلنت فيه علامات أندرويد، مثل شركة Nothing، أن أسعار الهواتف مرشحة للارتفاع بحلول 2026، تبدو آبل عازمة على اتباع نهج مختلف عبر تحمل التكاليف في المدى القصير.

موعد إطلاق سلسلة iPhone 18

على صعيد آخر، تشير التوقعات إلى أن آبل ستعيد تنظيم جدول إطلاق هواتف آيفون بدءا من عام 2026، وبدل الكشف عن جميع الطرازات دفعة واحدة، قد تعتمد الشركة استراتيجية الإطلاق على مرحلتين.

وبحسب التقارير، من المرجح أن تكشف آبل عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، على أن يتم طرح iPhone 18 القياسي وخليفة هاتف iPhone Air في مطلع عام 2027.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إعطاء أولوية للطرازات الأعلى سعرا خلال حدث سبتمبر التقليدي، مع توزيع الإنتاج والطلب على المكونات على فترة زمنية أطول، ما قد يخفف من حدة ضغوط التوريد.

سعر آيفون 18 آبل أسعار هواتف iPhone 18 زيادة أسعار الهواتف أسعار الهواتف تسعير هواتف آيفون أسعار الهواتف 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

امام عاشور

هتخرج بره النادي والأمثلة كتير .. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

التدخين السلبي

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

ريهام عبد الغفور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد