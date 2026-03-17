مسلسل على قد الحب الحلقة 27.. عودة نيللي كريم وأحمد سعيد عبدالغني ومها نصار أمام القضاء

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث ، والتى من ابرزها محاولة سارة (مها نصار) مساومة شكري (أحمد ماجد) على ان يعرفها مكان دكتور طارق (محمد علي رزق) مقابل ان تعطيه فرصة للإرتباط بها ولكنه يرفض.

ويواجه مراد (أحمد سعيد عبد الغني) قضية جديدة من محامى مريم (نيللى كريم) بسبب استخدامه تصاميم البراند الخاص بها ، وأيضًا رفع دعوى قضائية على سارة بسبب بيع البراند الخاص بمريم دون علمها التفاصيل ، ويفكروا فى خطة للتراجع عن رفع الدعوي ويتواصلوا مع كريم ويطلبوا منه ان يقابلهم ويساواموا على استرجاع مريم شرط الرجوع عن الدعوي القضائية ، ويتفاجئوا بعد وصلهم بوجود مريم ليدخلوا فى صدمة.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز