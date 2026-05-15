نزل 125 جنيها.. الذهب يتراجع في الصاغة مع أول التعاملات المسائية

تراجع سعر الذهب في مصر بمعدلات غير مسبوقة مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 15-5-2026 مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب أكثر من 125 جنيهاً من قيمته على مستوى محلات الصاغة المصرية وسط حالة من الترقب داخل الأسواق الرسمية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 6870 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7851 جنيها للشراء و 7794 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7197 جنيها للشراء و7144 جنيها للبيع.



سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 6870 جنيها للشراء و6820 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5888 جنيها للشراء و5845 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.96 ألف جنيه للشراء و 54.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 45501 دولارا للشراء و4549 دولارا للبيع.