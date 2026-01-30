إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

يدعي فريق بحثي إسباني بقيادة الدكتور ماريانو بارباسيد أن علاجا جديدا بثلاثة أدوية قد قضى على سرطان البنكرياس العدواني في فئران المختبر، مما أشعل الأمل العالمي.

يستهدف العلاج التجريبي آليات بقاء الورم ويعطل انسجة الحماية، لكن الخبراء يحثون على توخي الحذر لأن النتائج قبل السريرية ولم تبدأ التجارب البشرية بعد.

ادعى فريق بحثي إسباني أنه طور علاجا يزيل تماما الشكل الأكثر عدوانية من سرطان البنكرياس في فئران المختبر، مما يثير آمالا جديدة ضد أحد أكثر أنواع السرطان فتكا. غالبا ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت متأخر وهو مقاوم تماما لمعظم العلاجات الحالية في المراحل اللاحقة.



لذلك، عندما ادعى الدكتور ماريانو بارباسيد أنه اكتشف "علاجا" محتملا، فقد أرسل تموجات من الأمل في جميع أنحاء المجتمع الطبي العالمي وأثار نقاشا علميا مكثفا. يشير الادعاء، الذي قدمه المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان، الذي يعمل على علاج تجريبي يستهدف الخلايا السرطانية، إلى أن نهجهم يمكن أن يوقف نمو السرطان، وفي بعض الحالات، القضاء تماما على الخلايا الخبيثة في الدراسات المختبرية والحيوانية المبكرة.

علاج CNIO هو مزيج من ثلاثة أدوية مصممة لإغلاق آليات بقاء الورم المتعددة في وقت واحد. وفقا للباحثين، تمنع هذه الاستراتيجية الخلايا السرطانية من إعادة توصيل نفسها، وهو سبب شائع لفشل العلاج. جادل الدكتور بارباسيد سابقا بأنه لا يمكن هزيمة سرطان البنكرياس باستراتيجية دواء واحد.

بالنظر إلى الإحصاءات القاتمة لسرطان البنكرياس - معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات تحوم حول 10 في المائة - سرعان ما جذب الإعلان الانتباه العالمي.



لماذا يصعب علاج سرطان البنكرياس للغاية؟



سرطان البنكرياس عدواني للغاية. غالبا ما تظهر أعراض مثل آلام البطن أو فقدان الوزن أو اليرقان فقط بعد أن يتقدم المرض إلى ما هو أبعد من البنكرياس. بحلول ذلك الوقت، يظل الخيار العلاجي الوحيد الجراحة، والتي قد لا تكون ممكنة لمعظم المرضى.

أورام البنكرياس محاطة في الغالب بأنسجة ليفية كثيفة تسمى انسجة تعمل مثل الدرع. يمنع هذا الحاجز أدوية العلاج الكيميائي والخلايا المناعية من الوصول بشكل فعال إلى الخلايا السرطانية، مما يجعل العديد من العلاجات أقل فعالية بكثير من أنواع السرطان الأخرى.



ما الذي يدعيه الدكتور بارباسيد في اكتشافه؟



تقول التقارير الأولية إن الدكتور بارباسيد وفريقه البحثي طوروا علاجا قادرا على تعطيل بيئة الورم الواقية، إلى جانب التسبب في موت الخلايا السرطانية. يقال إن هذا النهج يجمع بين الاستهداف الجزيئي وتنشيط الجهاز المناعي، مما يجعل الأورام عرضة للغاية للعلاج.

في المختبر، وفقا للباحثين، كان العلاج قادرا على وقف تطور الورم، وفي بعض النماذج، حتى القضاء على الخلايا السرطانية تماما. لم يتم التحقق من صحة هذه النتائج بعد في البشر ويمكن أن تمثل طفرة كبيرة.

ومع ذلك، لا يزال العمل في مراحل مبكرة، حيث أن العديد من النتائج حتى الآن تأتي من الدراسات قبل السريرية، وليس التجارب البشرية واسعة النطاق.

حث على الحذر



على الرغم من أن الأخبار قد انتشرت فيروسيا، إلا أن باحثي السرطان يحثون على ضبط النفس، حيث كانت هناك العديد من الاختراقات الواعدة للسرطان في الماضي والتي أظهرت نتائج ملحوظة في المختبر ولكنها لم تتمكن من تحقيق أي فوائد في العالم الحقيقي للمرضى في العالم الحقيقي.

يشعر العلماء أن ما يعمل في النماذج الحيوانية قد لا يعمل بالضرورة دائما في البشر. أيضا، تعد قابلية الاستنساخ مصدر قلق آخر، حيث أن التحقق المستقل من قبل مجموعات بحثية أخرى، والنشر الذي تمت مراجعته من قبل النظراء، والتجارب السريرية الصارمة ضرورية قبل اعتبار أي علاج علاجا حقيقيا.

الخطوة التالية، وفقا للعلماء، هي التجارب السريرية البشرية، والتي ستحدد في نهاية المطاف ما إذا كان العلاج آمنا وفعالا ومتفوقا على العلاجات الحالية.

المصدر:timesnownews