متى تأكل البرتقال لتحصل على أقصى فائدة؟ أوقات ذهبية يكشفها خبراء التغذية

يُعرف البرتقال بأنه أحد أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، لكن أكد خبراء التغذية أن توقيت تناول البرتقال قد يُحدث فرقًا كبيرًا في الاستفادة من فوائده الصحية، سواء لتعزيز المناعة، تحسين الهضم، أو دعم الطاقة خلال اليوم.

فوائد تناول البرتقال في أوقات محددة

وأوضح موقع Medical News Today، أن اختيار الوقت المناسب لتناول البرتقال يساعد الجسم على امتصاص عناصره الغذائية بشكل أفضل، ويقلل من أي آثار جانبية محتملة.



ـ تناول البرتقال في الصباح:

يعزز جهاز المناعة بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C.

يمنح الجسم طاقة طبيعية ويساعد على تقليل الشعور بالتعب.

يحسّن امتصاص الحديد من الطعام، خاصة عند تناوله مع وجبة الإفطار.

ـ تناول البرتقال بين الوجبات:

يساعد على كبح الشهية والشعور بالشبع لفترات أطول بسبب الألياف.

يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال.

بديل صحي للوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والدهون.

ـ تناول البرتقال بعد ممارسة الرياضة:

يعوض السوائل المفقودة لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الماء.

يقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي بفضل مضادات الأكسدة.

يدعم تعافي العضلات ويحسّن الأداء البدني.

ـ تناول البرتقال في المساء أو قبل النوم:

قد يساعد في التحكم بالوزن لكونه منخفض السعرات الحرارية.

لكن تحذّر مواقع طبية من تناوله ليلًا لمن يعانون من حموضة المعدة أو ارتجاع المريء، لأنه قد يزيد من تهيّج المعدة.

نصائح خبراء التغذية

ويُفضل تناول البرتقال كاملًا بدلًا من العصير للاستفادة من الألياف، والاعتدال في الكمية لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

أما بالنسبة لأصحاب المعدة الحساسة يُنصحون بتناوله بعد الطعام وليس على معدة فارغة.