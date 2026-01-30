ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

يُعد ألم العصب الخامس في الوجه من أكثر أنواع الآلام العصبية شدة، إذ يسبب نوبات مفاجئة من الألم الحاد قد تشبه الصدمات الكهربائية، ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمصابين، ويجعل أبسط الأنشطة مثل الأكل أو التحدث أو غسل الوجه تجربة مؤلمة.

ما هو العصب الخامس؟

وبحسب موقع Mayo Clinic، يحدث الم العصب الخامسنتيجة خلل أو تهيج في العصب الخامس المسؤول عن الإحساس في مناطق الوجه المختلفة، وغالبًا ما يصيب الأشخاص فوق سن الخمسين، لكنه قد يظهر في أعمار أصغر في بعض الحالات.

ويعد العصب الخامس هو أحد الأعصاب القحفية الرئيسية، ويتفرع إلى ثلاثة أقسام:

ـ الفرع العلوي: يغذي الجبهة والعين

ـ الفرع الأوسط: يغذي الخد والأسنان العلوية

ـ الفرع السفلي: يغذي الفك السفلي والذقن

ويتحكم هذا العصب في الإحساس بالألم واللمس والحرارة في الوجه.

أهم أسباب ألم العصب الخامس

وتشير الدراسات الطبية إلى أن أسباب الإصابة قد تشمل: ـ ضغط أحد الأوعية الدموية على العصب الخامس وهو السبب الأكثر شيوعًا، حيث يؤدي الاحتكاك المستمر إلى تلف الغلاف الواقي للعصبي

ـ التقدم في العمر

يزداد خطر الإصابة مع التقدم في السن.

ـ مرض التصلب المتعدد

نتيجة تلف الغلاف العصبي المسؤول عن حماية الأعصاب.

ـ أورام أو تكيسات قريبة من العصب تضغط على العصب وتؤدي إلى تهيجه.

ـ إصابات الوجه أو جراحات الأسنان في حالات نادرة.

ـ السكتات الدماغية أو الالتهابات العصبية التي تؤثر على الأعصاب القحفية.

أعراض ألم العصب الخامس في الوجه

وتظهر الأعراض بشكل مفاجئ وقد تختلف شدتها، وتشمل:

نوبات ألم شديدة ومفاجئة في الوجه

إحساس يشبه الصعق الكهربائي

الألم غالبًا يكون في جهة واحدة من الوجه

تحفيز الألم عند لمس الوجه أو الحلاقة أو تنظيف الأسنان

تكرار النوبات عدة مرات يوميًا

فترات هدوء مؤقتة بين النوبات

زيادة شدة وتكرار الألم مع مرور الوقت إذا لم يُعالج

كيفية تشخيص ألم العصب الخامس

ويعتمد التشخيص على:

وصف المريض لطبيعة الألم

الفحص العصبي

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لاستبعاد الأورام أو التصلب المتعدد

طرق علاج ألم العصب الخامس

ـ العلاج الدوائي الخيار الأول، ويشمل:

أدوية مضادة للتشنجات العصبية

ـ أدوية تقلل الإشارات العصبية المسببة للألم

مرخيات عضلات في بعض الحالات

ـ العلاج الجراحي

في حال فشل الأدوية، وتشمل الخيارات:

إبعاد الأوعية الدموية الضاغطة عن العصب

تدمير جزء من العصب لتقليل الألم

ـ العلاج الإشعاعي الموجه (جاما نايف)

العلاجات المساندة

العلاج الطبيعي

تقنيات الاسترخاء

ـ تجنب المحفزات مثل الهواء البارد أو الضغط على الوجه