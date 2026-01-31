بثنائية إيكيتيكي .. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف على نظيره نيوكاسل يونايتد، بعدما كان متأخرًا بهدف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق أنتوني جوردون.

ثم سجل هدفي الريدز هوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 41، 43.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، كيركيز وسوبوسلاي.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافينبرخ وفيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو وإيكيتيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.