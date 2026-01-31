نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء عقب المنشور الذي كتبه الدكتور ممدوح حمزة بشأن استيراد مصر لتمور إسرائيلية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا تمت للحقيقة بصلة.

وشدد "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، على أن المنشأ الإسرائيلي غير معتمد، ولا صحة لما تردد عن استيراد مصر لتمور إسرائيلية، معتبرًا أن ما جرى يمثل نشرًا لمعلومات مكذوبة من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بالمصالح الوطنية.

وتساءل عما إذا كان الدكتور ممدوح حمزة يمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ والتراجع عما نشره، مؤكدًا أن تداول مثل هذه الشائعات لا يجوز، خاصة حين يتعلق الأمر بعقول الناس ومصالح الوطن، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أكدت أن هذه المعلومات تستهدف حملة ممنهجة للنيل من الصادرات الزراعية المصرية.

وطالب بضرورة محاسبة كل من ينشر شائعات بهدف الإضرار بالصادرات، مؤكدًا أهمية دور النيابة العامة في هذا الإطار، بما يرسخ مفهوم دولة المؤسسات واحترام القانون، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية الرأي والرأي الآخر.

واختتم الديهي حديثه بالتشديد على خطورة الشائعات التي تهدد الاقتصاد الوطني، خاصة في موسم حساس مثل شهر رمضان، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأوضاع، واليقظة تجاه الأخبار المغلوطة التي قد تضر بالوطن والتجار والمواطنين على حد سواء.