نشأت الديهي يكشف تفاصيل زيارة وفد دبلوماسي أمريكي عسكري لأثيوبيا

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، متسائلًا عن مدى ارتباطها بملف السد الإثيوبي أو بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وساطة محتملة في الأزمة.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الزيارة مُعلنة رسميًا للمشاركة في فعاليات معرض الطيران بمناسبة مرور 90 عامًا على انطلاقه، بمشاركة نائب وزير الخارجية الأمريكية وقائد القوات الأمريكية.

وأشار الديهي إلى أن مثل هذه التحركات لا تخلو من أبعاد سياسية، معتبرًا أن الأهداف غير المعلنة قد تتجاوز إطار العرض الجوي، وربما تشمل ملفات إقليمية مهمة، على رأسها سد النهضة.