35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري : ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السنغال لخدمة قضايا المياه بأفريقيا

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
قسم اخبار البلد

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، على هامش مشاركته فى فعاليات "الإجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" .

وتقدم الدكتور سويلم بالتهنئة لدولة السنغال بصفتها الدولة المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، مشيدا بالتنظيم المتميز للاجتماع التحضيري للمؤتمر والذى تم عقده بالسنغال يومي ٢٦ – ٢٧ يناير ٢٠٢٦.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على مواصلة التنسيق بين مصر والسنغال في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ بما يسهم فى صياغة أجندة المياه العالمية، حيث ستعمل مصر بجدية للخروج بمناقشات بنّاءة خلال الحوار التفاعلي الثالث للمياه لتحقيق نتائج عملية تدعم أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره لقيادة السنغال المحورية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مؤكدا التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع السنغال وجميع الدول الأعضاء لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، و وضع خطة تنفيذية لرؤية إفريقيا للمياه 2063.

وزير الري اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وزير المياه والصرف

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

انقطاع المياه

غدا الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب الرياضة يختتم النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بدمياط

انقلاب ونش

تضرر سيارة عقب انقلاب ونش لنقل الأثاث في المنوفية | صور

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

