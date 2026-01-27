وزير الري : ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السنغال لخدمة قضايا المياه بأفريقيا

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، شيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، على هامش مشاركته فى فعاليات "الإجتماع التحضيري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" .

وتقدم الدكتور سويلم بالتهنئة لدولة السنغال بصفتها الدولة المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، مشيدا بالتنظيم المتميز للاجتماع التحضيري للمؤتمر والذى تم عقده بالسنغال يومي ٢٦ – ٢٧ يناير ٢٠٢٦.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على مواصلة التنسيق بين مصر والسنغال في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ بما يسهم فى صياغة أجندة المياه العالمية، حيث ستعمل مصر بجدية للخروج بمناقشات بنّاءة خلال الحوار التفاعلي الثالث للمياه لتحقيق نتائج عملية تدعم أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره لقيادة السنغال المحورية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مؤكدا التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع السنغال وجميع الدول الأعضاء لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية، و وضع خطة تنفيذية لرؤية إفريقيا للمياه 2063.