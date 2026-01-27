قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
بالصور

آية التيجي

يُعد الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا حول العالم، لكن تحوّل لونه من الأصفر إلى البني يثير تساؤلات كثيرة حول مدى أمان تناوله.

 وكشفت صحيفة The Express، أن الموز شديد النضج قد يحمل بعض المخاطر الصحية في حالات معينة، خاصة عند ظهور علامات التلف أو التعفنؤ ومن ابرزها :


ـ ارتفاع نسبة السكر وتأثيره على سكر الدم:
مع نضج الموز وتحول لونه إلى البني، يتحول النشا إلى سكريات بسيطة، ما يؤدي إلى ارتفاع محتواه من السكر. هذا قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، وهو أمر غير مناسب لمرضى السكري أو من يتبعون أنظمة غذائية للتحكم في السكر.

ـ احتمال التعفن ونمو البكتيريا أو الفطريات:
تحوّل القشرة إلى اللون البني لا يعني دائمًا فساد الموز، لكن الخطورة تظهر عند ملاحظة:
رائحة كحولية أو حمضية قوية
وجود عفن أبيض أو أخضر أو رمادي
تحوّل اللب الداخلي إلى قوام لزج أو إسفنجي
في هذه الحالات، قد يحتوي الموز على بكتيريا أو فطريات تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي أو تسممًا غذائيًا.

ـ  زيادة احتمالات التخمّر ووجود كحول طبيعي:
أشارت هيئات أوروبية معنية بسلامة الغذاء إلى أن الموز شديد النضج قد يتعرض لعملية تخمّر طبيعي ينتج عنها كميات صغيرة من الكحول. وعلى الرغم من أن هذه النسبة لا تشكل خطرًا كبيرًا على البالغين، إلا أنها قد تكون غير مناسبة للأطفال الصغار أو الرضع.

ـ  مشكلات لدى الأشخاص ذوي الحساسية:
وقد يحتوي الموز شديد النضج على مستويات أعلى من مركبات مثل التيرامين، والتي قد تتسبب في الصداع أو اضطرابات خفيفة لدى الأشخاص الحساسين أو من يعانون من الصداع النصفي.

متى يكون الموز البني آمنًا للأكل؟

وتشير التقارير الطبية، إلى أن الموز البني يظل آمنًا للأكل إذا لم تظهر عليه علامات التعفن أو الرائحة غير الطبيعية، وقد يكون في هذه الحالة أسهل في الهضم وأكثر حلاوة. أما الموز الذي تظهر عليه علامات التلف الواضحة، فيُنصح بالتخلص منه فورًا لتجنب أي مخاطر صحية.

