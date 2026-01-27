تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

يُعد الموز من أكثر الفواكه استهلاكًا حول العالم، لكن تحوّل لونه من الأصفر إلى البني يثير تساؤلات كثيرة حول مدى أمان تناوله.

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

وكشفت صحيفة The Express، أن الموز شديد النضج قد يحمل بعض المخاطر الصحية في حالات معينة، خاصة عند ظهور علامات التلف أو التعفنؤ ومن ابرزها :



ـ ارتفاع نسبة السكر وتأثيره على سكر الدم:

مع نضج الموز وتحول لونه إلى البني، يتحول النشا إلى سكريات بسيطة، ما يؤدي إلى ارتفاع محتواه من السكر. هذا قد يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، وهو أمر غير مناسب لمرضى السكري أو من يتبعون أنظمة غذائية للتحكم في السكر.

ـ احتمال التعفن ونمو البكتيريا أو الفطريات:

تحوّل القشرة إلى اللون البني لا يعني دائمًا فساد الموز، لكن الخطورة تظهر عند ملاحظة:

رائحة كحولية أو حمضية قوية

وجود عفن أبيض أو أخضر أو رمادي

تحوّل اللب الداخلي إلى قوام لزج أو إسفنجي

في هذه الحالات، قد يحتوي الموز على بكتيريا أو فطريات تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي أو تسممًا غذائيًا.

ـ زيادة احتمالات التخمّر ووجود كحول طبيعي:

أشارت هيئات أوروبية معنية بسلامة الغذاء إلى أن الموز شديد النضج قد يتعرض لعملية تخمّر طبيعي ينتج عنها كميات صغيرة من الكحول. وعلى الرغم من أن هذه النسبة لا تشكل خطرًا كبيرًا على البالغين، إلا أنها قد تكون غير مناسبة للأطفال الصغار أو الرضع.

ـ مشكلات لدى الأشخاص ذوي الحساسية:

وقد يحتوي الموز شديد النضج على مستويات أعلى من مركبات مثل التيرامين، والتي قد تتسبب في الصداع أو اضطرابات خفيفة لدى الأشخاص الحساسين أو من يعانون من الصداع النصفي.

متى يكون الموز البني آمنًا للأكل؟

وتشير التقارير الطبية، إلى أن الموز البني يظل آمنًا للأكل إذا لم تظهر عليه علامات التعفن أو الرائحة غير الطبيعية، وقد يكون في هذه الحالة أسهل في الهضم وأكثر حلاوة. أما الموز الذي تظهر عليه علامات التلف الواضحة، فيُنصح بالتخلص منه فورًا لتجنب أي مخاطر صحية.