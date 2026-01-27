قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
آية التيجي

كشفت دراسة طبية واسعة النطاق أن بدء التدخين في سن مبكرة، خاصة قبل سن العشرين، قد يترك آثارًا صحية خطيرة تمتد لعقود، حتى لو أقلع الشخص عن التدخين لسنوات طويلة.

وأظهرت النتائج، أن التدخين المبكر يرتبط بارتفاع كبير في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة المبكرة.

وأجرى باحثون من مستشفى جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية دراسة شملت بيانات أكثر من 9.2 مليون بالغ، بهدف تحليل العلاقة بين عمر بدء التدخين وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مراحل لاحقة من الحياة.

وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة Nature الطبية، واعتمدت على تحليل بيانات 9,295,979 شخصًا خضعوا لفحوصات صحية عام 2009، ولم يكن أي منهم يعاني من أمراض قلبية أو سبق له التعرض لسكتة دماغية.

ونحو 3.7 مليون شخص من المشاركين كانوا مدخنين ما يقرب من 25% منهم بدأوا التدخين قبل سن 20
2% بدأوا التدخين قبل سن 15.

وتابع الباحثون، أن الأشخاص الذين بدأوا التدخين قبل سن 20 وكانوا من المدخنين الشرهين (أكثر من 20 علبة سنويًا) سجلوا:

ـ  أكثر من ضعف خطر الإصابة بالنوبة القلبية

ـ زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تقارب 80%

ـ ارتفاعًا ملحوظًا في خطر الوفاة خلال فترة متابعة وصلت إلى 9.3 سنوات

ـ حتى الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بعد سنوات من التدخين المكثف، ظلوا معرضين لخطر أعلى مقارنة بغير المدخنين.

ـ أعلى معدلات الخطر سُجلت لدى من بدأوا التدخين قبل سن 15 عامًا، سواء من حيث الجلطات أو أمراض القلب أو الوفاة المبكرة.

لماذا التدخين المبكر أخطر

وأوضح الباحثون أن التدخين في سن مبكر وفترة المراهقة يتسبب في  تلف الأوعية الدموية، ويعتبر تلف الشرايين، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب،

وقد يبدأ التدخين المبكر في فترة الطفولة التهابات مزمنة، واضطرابات في الكوليسترول، وزيادة في قابلية الدم للتجلط
كما يؤدي إلى إدمان أقوى على النيكوتين وسلوكيات غير صحية مثل قلة النشاط البدني وزيادة استهلاك الأطعمة المصنعة والكحول

نتائج تدعمها دراسات أمريكية

وتأتي هذه الدراسة بعد أشهر من بحث أمريكي أجراه مركز Johns Hopkins للوقاية من أمراض القلب، حلّل بيانات 330 ألف شخص على مدار نحو 20 عامًا، وخلص إلى أن: 

ـ تدخين 2 إلى 5 سجائر يوميًا فقط يرفع خطر الوفاة بنسبة 60%

ـ ويزيد خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 50%
حتى بعد 30 عامًا من الإقلاع، يظل خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى مقارنة بمن لم يدخنوا أبدًا.

وأكد الباحث الرئيسي، جونغ هون كو، أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية تكثيف حملات التوعية الموجهة للمراهقين والشباب، مشيرًا إلى أن كل سيجارة يتم تدخينها في سن مبكرة تُحدث ضررًا أكبر على المدى الطويل.

