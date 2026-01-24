قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن ..فيديو
يقوى المناعة والنظر والكلى .. طعام رخيص يحمى من أمراض عديدة

اسماء محمد

يعد البقدونس من الأطعمة التي يمكن إضافتها على عدد كبير جدا من الأكلات والاطباق الجانبية كما يستخدم في العصائر والمشروبات الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع letsliveitup نكشف لكم أهم فوائد تناول البقدونس الصحية.

تحسين المناعة

يحتوي البقدونس على فيتامينات أ، سي، والزنك، بالإضافة إلى مضاد أكسدة يُسمى أبيجينين ، والذي ثبتت فعاليته في تخفيف الالتهابات وتنظيم وظائف الجهاز المناعي كما أظهرت الدراسات أن الزيوت العطرية للبقدونس لها تأثيرات مضادة للبكتيريا والفطريات ، مما يُعزز صحة الجهاز المناعي حتى مسحوق البقدونس وُجد أنه يُساعد في مكافحة الأمراض المنقولة بالغذاء، مثل السالمونيلا .

صحة الكلى

يتمتع البقدونس بخصائص مدرة للبول، مما قد يؤثر بشكل خاص على صحة الكلى من خلال تحفيز إخراج سوائل الجسم والكالسيوم، بالإضافة إلى تنظيم مستويات الرقم الهيدروجيني للبول والميكروبات وهذا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى والتهابات المسالك البولية.

تخفيف الالتهاب

إذا نظرت إلى جذر البقدونس، ستجده يُشبه الجزر الأبيض، لذا، ليس من المستغرب أن يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة الكاروتينية .

تُساعد الكاروتينات وفيتامين سي، الموجودان أيضاً في البقدونس، على تخفيف الالتهابات، إضافةً إلى ذلك، يُعد البقدونس غنياً بمجموعة فيتامينات ب المركبة المعروفة باسم حمض الفوليك، والتي تُساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ومرونتها وتُساهم هذه الخصائص في تقليل الإجهاد التأكسدي في جميع أنحاء الجسم، مما يُساعد في تخفيف الالتهابات التي تُؤثر على الهضم وصحة المفاصل والتنفس، وغير ذلك.

صحة العين

تُساهم الكاروتينات نفسها التي تُعزز صحة القلب في تحسين صحة العين ويُعدّ اللوتين والزياكسانثين من المكونات التي تُساعد تحديدًا في الحفاظ على صحة البصر عن طريق إبطاء التنكس البقعي المرتبط بالعمر كما ثبت أن فيتامين أ، الموجود أيضًا في البقدونس، يُساعد في حماية سطح العين.

صحة الفم

البقدونس مُنعش طبيعي للفم برائحة عشبية كما أن تأثيره المنعش يدوم طويلاً بفضل محتواه من الكلوروفيل.

قد يمتلك الكلوروفيل خصائص مُزيلة للروائح تُحارب الميكروبات، لذا فإن مضغ البقدونس قد يُنشط هذه المركبات ويستهدف البكتيريا الضارة المُسببة لرائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة وتسوس الأسنان وتناول البقدونس الطازج مع اتباع روتين منتظم للعناية بصحة الفم قد يُساعد في تحسين صحة الفم والأسنان واللثة بشكل عام.
 

