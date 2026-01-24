قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
أخبار العالم

البرلمان العربي يقرر 17 أكتوبر يومًا لضحايا الإبادة الجماعية بفلسطين

لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي
لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعلن البرلمان العربي دعمه لدعوة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لاعتماد اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، المنعقدة اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية، بشأن تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونص القرار على دعم دعوة مندوب دولة فلسطين لاعتماد تسمية قانونية لجريمة الإبادة الجماعية، وتخصيص يوم لإحياء ذكرى ضحاياها، وإلحاق العقوبات والوصم القانوني بمرتكبيها، إلى جانب ملاحقتهم بكافة الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما قرر البرلمان العربي اعتبار يوم 17 أكتوبر من كل عام يومًا لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث شهد هذا اليوم من عام 2023 استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال أقل من 24 ساعة، من بينهم ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، إضافة إلى مجازر أخرى في مدينة غزة.

البرلمان العربي السفير مهند العكلوك فلسطين جامعة الدول العربية الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية الاحتلال غزة قطاع غزة دولة فلسطين مندوب دولة فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

