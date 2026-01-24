البرلمان العربي يقرر 17 أكتوبر يومًا لضحايا الإبادة الجماعية بفلسطين

أعلن البرلمان العربي دعمه لدعوة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لاعتماد اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، المنعقدة اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية، بشأن تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونص القرار على دعم دعوة مندوب دولة فلسطين لاعتماد تسمية قانونية لجريمة الإبادة الجماعية، وتخصيص يوم لإحياء ذكرى ضحاياها، وإلحاق العقوبات والوصم القانوني بمرتكبيها، إلى جانب ملاحقتهم بكافة الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما قرر البرلمان العربي اعتبار يوم 17 أكتوبر من كل عام يومًا لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث شهد هذا اليوم من عام 2023 استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال أقل من 24 ساعة، من بينهم ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، إضافة إلى مجازر أخرى في مدينة غزة.