فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول مكملات فيتامين D خلال أشهر الشتاء قد يلعب دورًا فعّالًا في الوقاية من الإنفلونزا وعدوى الجهاز التنفسي الخطيرة.

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين D يكونون أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب التهابات الجهاز التنفسي مقارنة بمن يتمتعون بمستويات طبيعية من الفيتامين.

ووفقًا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد باحثون بريطانيون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في فيتامين D كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب عدوى الجهاز التنفسي بنسبة 33% مقارنة بمن لديهم مستويات كافية.

وأكد الباحثون، أن ضمان الحصول على كميات مناسبة من فيتامين D قد يكون له تأثير كبير على الصحة العامة وتقليل معدلات دخول المستشفيات بسبب التهابات الجهاز التنفسي.

وأفادت نتائج الدراسة، أن نقص فيتامين D الشديد تم تعريفه بمستوى أقل من 15 نانومول/لتر في الدم، والمستوى الأمثل لفيتامين D يبلغ 75 نانومول/لتر أو أكثر.

وأوضح الباحثون، أن كل زيادة قدرها 10 نانومول/لتر في مستوى فيتامين D تقلل خطر دخول المستشفى بسبب عدوى الجهاز التنفسي بنسبة 4%.

وشهدت نتائج الدراسة، أن من بين 27,872 مشاركًا، تم إدخال 2,255 شخصًا إلى المستشفى بسبب أمراض تنفسية مثل:

الإنفلونزا

الالتهاب الرئوي

التهاب الشعب الهوائية.

من هم الأكثر عرضة للخطر

وأشارت الدراسة، إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة لنقص فيتامين D، وبالتالي لمضاعفات عدوى الجهاز التنفسي، ومنهم:

ـ كبار السن، خاصة من تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عامًا

ـ الأشخاص فوق 75 عامًا، حيث تُعد أمراض مثل الالتهاب الرئوي من بين الأسباب الرئيسية للوفاة

ـ أصحاب البشرة الداكنة

الأطفال من عمر سنة إلى 4 سنوات

وأفادت توصيات هيئة الصحة البريطانية (NHS)، ان فيتامين D المكمل الغذائي الوحيد الذي توصي به هيئة الصحة البريطانية (NHS) لجميع الأشخاص يوميًا خلال فصلي الخريف والشتاء، كما توصي الفئات الأكثر عرضة للنقص بتناول 10 ميكروغرامات يوميًا طوال العام.

لماذا فيتامين D مهم للجسم؟

ويساعد في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات، ويحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ونقصه قد يؤدي إلى:

ـ آلام العظام (لين العظام)

ضعف المناعة

ـ زيادة خطر الإصابة بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الشديدة

مصادر فيتامين D

وتشمل المصادر الطبيعية لفيتامين D:

ـ التعرض لأشعة الشمس

ـ الأسماك الدهنية

ـ اللحوم الحمراء

ـ صفار البيض

ـ الأطعمة المدعمة

ويؤكد الخبراء، أن المكملات الغذائية تظل خيارًا فعالًا خاصة في الشتاء مع قلة التعرض للشمس.