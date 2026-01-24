جمال شعبان يكشف كل ما تود معرفته عن كهرباء القلب.. تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن معلومات لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول كهرباء القلب.

كتب جمال شعبان في منشوره:"القلب مضخة عجيبة تعمل على مدار الساعة في اليقظة في النوم في الحركة في السكون بينما يسمح للمخ وهو القائد بالراحة في فترة النوم لا يسمح للقلب بالراحة، في إيقاع لا يختل منتظم متناسق، والذي يحكم هذا الإيقاع كهرباء القلب."

تابع:"اذن كهرباء القلب هي النظام الكهربي الذي ينشط عضلة القلب لتنقبض فتضخ الدم إلي جميع خلايا الجسم لإمدادها بالأكسجين والغذاء.

وتنطلق الشرارة الكهربية الأولي اللازمة لحدوث النبضة من الأذين الأيمن من العقدة الجيب أذينية حيث تنطلق الشحنة إلي الأذين الأيسر ثم العقدة الاذينبطينية ثم حزمة هي ثم الحزمة العربية اليمني متجهة الي البطين الأيمن، والحزمة اليسري التي تغذي البطين الأيسر، وحسب عدد الإشارات الكهربية الصادرة من البطارية المايسترو الموجودة عند ملتقي الوريد الأجوف العلوي بالاذين الأيمن يتحدد معدل نبضات القلب لأن كل إشارة كهربيه يتبعها انقباضة ونبضه ودورة دموية قلبية عند تسارع تقاطر الإشارات الكهربية يتسارع القلب وعند تراجعها يقل نبض القلب.

معدل نبض القلب

أكد دكتور جمال شعبان، أن يتراوح معدل نبض القلب للشخص البالغ من ٦٠ نبضة إلي ١٠٠ نبضة في الدقيقة،

يتسارع معدل النبضات ومن ثم إيقاع القلب عند الحركة أو النشاط الرياضي أو الجري وكذلك في حال التعرض لضغوط عصبية وانفعالات مرتبكة.

ويكون الحد الاقصي للنبض عند قمة المجهود الرياضي مساويا ٢٢٠مطروح منه عدد سنوات عمر الانسان فيكون حوالي ١٨٠ عند سن الأربعين.

هل تنقطع كهرباء القلب

تم تأمين كهرباء القلب بطريقة مبهرة ( تبارك الله أعلي وأحسن الخالقين)

ففي حال حدوث عطل بالبطارية المركزية الرئيسية تبزغ المولدات الاحتياطية عند العقدة الاذينبطينية بمعدل ٦٠ نبضة في الدقيقة والأخيرة اذا عطلت تقوم أي خلية قلبية في البطين الأيمن أو الأيسر بدور المولد الاحتياطي بمعدل ٤٠ نبضة في الدقيقة.

أمراض كهرباء القلب

الذين يعانون من نشاط كهرباء المخ المتزايد والتشنجات ونوبات الصرع ليسوا بالضرورة عرضة للخلل الكهربي للقلب، فالدائرة الكهربية القلبية محلية ومستقلة عن كهرباء المخ وإن كان هناك تناغم فسيولوجي وتناسق بين المخ والقلب عن طريق الجهاز العصبي السمبثاوي والعصب الحائر وهورمونات الأدرينالين والنورادرينالين التي تحكم إيقاع القلب فيتسارع مع النشاط البدني أو الذهني ويتناقص مع الإخلاد للراحة أو النوم.

اختلال كهرباء القلب يكون بالتسارع أو بالتباطؤ والذي يتسبب في أعراض الخفقان أو الرفرفة أو السحبة التي يشعر بها الشخص فتختلف طريقة تعبيره عنها.

التسارع الجيبي

يكون فسيولوجيا في حالات كثيرة أو مرضيا ثانويا، نتيجة مرض عام يؤدي إلي ارتفاع درجة الحرارة أو نتيجة نشاط زائد في الغدة الدرقية وفي حالات الأنيميا أو حالات انخفاض ضغط الدم، كما يتسارع النبض القلبي في حالات هبوط عضلة البطين الأيسر .

وفي تلك الحالات سالفة الذكر يكون العلاج منصبا علي علاج السبب مثل خفض الحرارة أو علاج الغدة الدرقية أو إصلاح الأنيميا ورفع نسبة الهيموجلوبين.

التسارع الجيبي الأولي

خلل مرضي يزيد نشاط العقدة الجيبية في تلك الحالة لابد من تعاطي العقاقير التي تثبط نشاط العقدة الجيبية، وأحيانا نضطر لتثبيط نشاط تلك الخلايا بموجات الراديو.

التسارع فوق البطيني

اكثر انواع اختلال كهرباء القلب شيوعا ويأتي في صورة نوبات من الخفقان حيث يتسارع نبض القلب لمعدلات تقترب من ٢٠٠ نبضة في الدقيقة وتأتي فجأة وتنتهي فجأة، وأحيانا يتسني معالجة النوبة بتنشيط العصب الحائر بالضغط علي الشريان السباتي في الرقبة أو بأخذ نفس عميق أو محاكاة التعنية وفي حالة عدم انتظام النبض يكون التوجه إلي أقرب قسم طواريء قلب ضروريا، حيث يتم حقن الشخص بعقار الڤيراباميل وريديا وفي أحيان قليلة إذا فشلت الوسائل الدوائية يتم اللجوء للصدمة الكهربية DC shock، وبعد انتظام النبض يكون خيار عمل قسطرة كهروفسيولوجية واستئصال المسار البطيء في مثلث كوخ بالقرب من العقدة الاذينبطينية بموجات الراديو.

ويعتبر هذه الطريقة عن طريق القسطرة هي الحل الأمثل لأنها تطرح علاجا ناجحا وشفاء دائماً بمعدلات نجاح تقترب من ١٠٠٪.

متلازمة ولف

تعتبر متلازمة ولف من أهم أمراض اختلال كهرباء القلب الخلقية حيث يولد الانسان المصاب بها ولديه في قلبه ضفيرة زائدة، قادرة علي نقل إشارات كهربية من الأذين إلي البطين، متخطية المسار الطبيعي وبمعدلات قد تتجاوز ٣٠٠ في الدقيقة، مما يمثل عظيم الخطر علي الدورة الدموية واحتمالية السكتة القلبية، وبمجرد تشخيص تلك المتلازمة وتقييم مستوي خطورتها يتم عمل القسطرة الكهروفسبولوجية وكي الضفيرة بموجات الراديو، بحيث يتلاشيان خطر تلك الضفيرة وتهديدها لحياة الشخص المولود بها وأحيانا تكون الضفيرة كامنة فتكون أقل خطرا من الضفيرة السافرة.

الرجفان الأذيني او الذبذبة الأذينية

بمعدلات غير منتظمة ينشط الاذينان بطريقة متذبذبة تزيد عن ٢٥٠ في الدقيقة

فيكون الأذين الأيسر شبه متوقف مما يفتح الباب علي مصراعية لعوامل التجلط والصفائح الدموية، فيكون شبح جلطة مهاجرة إلي المخ أو الشرايين قائما ويكون استخدام عقاقير السيولة الواقية من الجلطات ضرورة طبية لازمة لازبة، ويحدث الرجفان الأذينية مع ضيق الصمام الميترالي وفي حالات روماتيزم القلب التي تهاجم الصمامات وتؤدي إلي تمدد الأذين الأيسر فتنطلق شحنات كهربية شاذة من الأوردة الرئوية الأربعة تصيب القلب بالرجفان والمريض بالخفقان.

كما يحدث الرجفان مع حالات ضغط الدم المرتفع المهمل وحالات قصور الشريان التاجي أو في حالات توقف التنفس عند النوم sleep apnea، كما تودي السمنة المفرطة وارتفاع الكولسترول منخفض الكثافة والتلوث إلي الرجفان الأذيني، وفي الإفراط في معاقرة الخمر يلوح خطر الذبذبة الأذينية.

أيضاً التدخين الكثيف إيجابيا كان أم سلبيا تتزايد فرص الإصابة بالرجفان

وهناك قطاع ليس بالقليل من المصابين بالرجفان لا يعانون من أي امراض أخري قلبية حاو عامة، ويعرف باسم الرجفان الوحيد Lone AF، ويمكن السيطرة علي الرجفان الأذيني بواسطة العقاقير واضعين في الحسبان أدوية السيولة، والوقاية من الجلطات

بينما يكون اللجوء للقسطرة الكهربية والكي بموجات الراديو وعزل الأوردة الرئوية الأربعة، هو الحل الأمثل والخيار المطروح في حالة فشل العقاقير، وقد أصبح كي الرجفان ميسورا و آمنا بعد اختراع تقنية التخطيط التشريحي ثلاثي الأبعاد

الذي يوفر صورة مجسمة للقلب والبؤرة المستهدفة بتقنية تحاكي ال GPS.



التسارع البطيني والرجفان البطيني



أخطر الأنواع الذي قد يتسبب في السكتة القلبية، وقد نحتاج لزراعة جهاز صادم كهربي مزيل للخفقان، بالاضافة إلي الكي بموجات الراديو.

الضربة البطينية الساقطة

علاج دوائي

كي بموجات الراديو

رجفان بطيني

قد يتسبب في السكتة القلبية والموت المفاجئ

علاج دوائي

كي بموجات الراديو

زراعة جهاد صدمات

الخلاصة

اختلال كهرباء القلب وباء القرن الواحد والعشرين، ووسائل التشخيص أصبحت متاحة والعلاج ممكنا بالقسطرة والكي بموجات الراديو بمساعدة الأجهزة ثلاثية الأبعاد والعقاقير وأجهزة الصدمات الكهربية

كما ظهرت بالونات الكي بالتجميد ومازال التطور سريعا متلاحقا في هذا المجال

