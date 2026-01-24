قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
التضامن: 4 بروتوكولات تعاون لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لحديثي الولادة
اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها في المنوفية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في شهر التوعية .. كل ما تود معرفته عن سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم
هاجر هانئ

يُعد شهر يناير شهر التوعية بـ سرطان عنق الرحم، هو نوع من المرض الخبيث ينمو في عنق الرحم، وهو الجزء السفلي الضيق من الرحم الذي يربط الرحم بالمهبل. 

ويبدأ المرض عادةً عندما تتعرض الخلايا الطبيعية في عنق الرحم لاضطرابات وتبدأ بالنمو بشكل خارج عن السيطرة.

ويُعدّ استمرار الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة (HPV) السبب الأكثر شيوعًا لسرطان عنق الرحم.

وينتشر فيروس الورم الحليمي البشري على نطاق واسع وينتقل بشكل أساسي عن طريق الاتصال الجنسي.

وفي معظم الحالات، يتخلص الجسم من الفيروس تلقائيًا، ولكن في بعض الحالات، تبقى بعض الفيروسات عالية الخطورة في الجسم لسنوات عديدة، وهي السبب الرئيسي للتغيرات السرطانية في خلايا عنق الرحم، وفقا لما نشره موقع timesnownews..

وباء سرطان عنق الرحم لا يتحدث عنه أحد

يتطور سرطان عنق الرحم تدريجيًا ودون أعراض. ​​في مراحله الأولى، لا تظهر أي أعراض. ​​ولكن مع تقدم المرض، تبدأ الأعراض بالظهور.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعًا نزيفًا مهبليًا، مثل النزيف بين فترات الحيض أو بعد الجماع، أو بعد انقطاع الطمث. قد تشمل الأعراض أحيانًا ألمًا في الحوض أو ألمًا أثناء الجماع أو دورة شهرية أطول أو أغزر. 

وقد يكون المرض في مرحلة متقدمة عند ظهور الأعراض، ولذلك، فإن الوقاية أمر بالغ الأهمية.

الوقاية خير من العلاج

تُعطى معظم لقاحات سرطان عنق الرحم قبل التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري؛ لذا يُنصح بإعطائها للأطفال والمراهقين، ويفضل بين سن 9 و14 عامًا. وعليه، فإن هذه اللقاحات وقائية وليست علاجية.

ويكون الجهاز المناعي أكثر استجابة في هذه المرحلة العمرية، مما يوفر حماية أفضل وأكثر استدامة. إذا انتظر الشخص حتى سن البلوغ لتلقي اللقاح، فسيظل فعالًا، لكن فعاليته الإجمالية ستكون أقل.

الأسطورة مقابل الحقيقة

وعلى الرغم من حملات التوعية بسرطان عنق الرحم، إلا أن نسبة التغطية بالتطعيم منخفضة في معظم المناطق. ومن الخرافات الشائعة حول اللقاح أنه يشجع على النشاط الجنسي المبكر، لكن الأدلة الطبية تنفي ذلك.

فاللقاح ببساطة وسيلة للوقاية من السرطان، إذ يحمي من سلالات فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، المسببة لمعظم حالات سرطان عنق الرحم، دون أن يؤثر على السلوك أو نمط الحياة.

ولا يقتصر الأمر على المراهقين فقط، بل يمكن للبالغين أيضاً المشاركة في حملة التطعيم هذه.

هل فاتتكِ فرصة التطعيم المبكر؟ لا يزال بإمكانكِ الحصول على اللقاح. ويُمكن إعطاء اللقاح للنساء حتى سن 45 عامًا بموافقة الطبيب، وكلما أسرعتِ في التطعيم، زادت حمايتكِ.

ويُعد سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها في العالم الحديث. ويمكن للقاح أن يُسهم في جعل العالم خالياً من سرطان عنق الرحم.

سرطان عنق الرحم شهر يناير فيروس الورم الحليمي التوعية بسرطان عنق الرحم سلالات فيروس الورم الحليمي البشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام

ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام وسط تصعيد سياسي في دافوس.. ما السبب؟

عودة الفاخوري

صراع الأهلي وبيراميدز يتجدد في الميركاتو .. الفاخوري حلقة جديدة والسماوي يقترب من الفوز الثانى بعد حامد حمدان

توقيع 4 بروتوكولات تعاون

تعاون بين التنمية المحلية والتضامن لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة

بالصور

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
تسلا
تسلا

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

فيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد