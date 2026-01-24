قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
هل يجوز دفع الكفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان؟.. اعرف الرأي الشرعي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-1-2026
هاني رمزي: أبحث عن نص جيد يليق بعودتي للمسرح مع إلهام شاهين
تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي
هاني رمزي:مشتاق للعودة إلى المسرح..ومهنة التمثيل لا تعترف بالكبير
رغم المحادثات في أبوظبي.. انفجارات قوية تضرب عدة مدن بـ أوكرانيا
أحمد حسن يرد على ميدو: يجب عليك الاعتذار للجيل الذهبي
الجميع زعلان.. حمادة صدقي يرد على تصريحات ميدو المثيرة للجدل
فيتش تعدل النظرة المستقبلية لـ تركيا من مستقرة إلى إيجابية
طبطب على الناس.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بالصور

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

أسماء عبد الحفيظ

مع زيادة استخدام الهواتف الذكية قبل النوم، أصبح نومنا أقل عمقًا وأكثر اضطرابًا، مما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية.

في هذا المقال، سنتعرف على تأثير الهاتف على الدماغ والجسم، وأفضل الطرق للتخلص من هذه العادة المدمرة للنوم.

 كيف يؤثر الهاتف على نومك؟

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يقلل إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

استخدام الهاتف قبل النوم يزيد من اليقظة الذهنية ويؤخر الدخول في مرحلة النوم العميق.

التنبيهات المستمرة ورسائل التطبيقات ترفع مستوى التوتر وتقطع النوم المتواصل.

تأثير النوم الرقمي على الدماغ والجسم

  • اضطرابات المزاج: قلة النوم تسبب زيادة التوتر والقلق والاكتئاب.
  • ضعف التركيز: النوم القصير يقلل من القدرة على التركيز والتعلم.
  • مشاكل صحية: زيادة خطر السمنة، ضعف المناعة، واضطرابات ضغط الدم.

طرق عملية لتجنب الهاتف قبل النوم

  • ضبط منبه يذكرك بترك الهاتف قبل ساعة من النوم.
  • تحويل الهاتف إلى وضع عدم الإزعاج أو إغلاقه تمامًا.
  • استبدال الهاتف بقراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة.
  • استخدام إضاءة خافتة أو مصابيح ليلية تقلل من إجهاد العين.
النوم النوم الرقمي الهاتف تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

