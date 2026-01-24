اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

مع زيادة استخدام الهواتف الذكية قبل النوم، أصبح نومنا أقل عمقًا وأكثر اضطرابًا، مما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية.

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

في هذا المقال، سنتعرف على تأثير الهاتف على الدماغ والجسم، وأفضل الطرق للتخلص من هذه العادة المدمرة للنوم.

كيف يؤثر الهاتف على نومك؟

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يقلل إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم.

استخدام الهاتف قبل النوم يزيد من اليقظة الذهنية ويؤخر الدخول في مرحلة النوم العميق.

التنبيهات المستمرة ورسائل التطبيقات ترفع مستوى التوتر وتقطع النوم المتواصل.

تأثير النوم الرقمي على الدماغ والجسم

اضطرابات المزاج: قلة النوم تسبب زيادة التوتر والقلق والاكتئاب.

ضعف التركيز: النوم القصير يقلل من القدرة على التركيز والتعلم.

مشاكل صحية: زيادة خطر السمنة، ضعف المناعة، واضطرابات ضغط الدم.

طرق عملية لتجنب الهاتف قبل النوم

ضبط منبه يذكرك بترك الهاتف قبل ساعة من النوم.

تحويل الهاتف إلى وضع عدم الإزعاج أو إغلاقه تمامًا.

استبدال الهاتف بقراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادئة.

استخدام إضاءة خافتة أو مصابيح ليلية تقلل من إجهاد العين.