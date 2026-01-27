انطلاق ماراثون امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة وسط إجراءات تنظيمية منضبطة

انطلق ماراثون امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة (دور يناير 2026)، والتي تنتهي يوم 11 فبراير 2026، في مقر المركز وجامعات الأقاليم والوكلاء بالدول العربية، وذلك وسط إجراءات منضبطة لحسن سير وانتظام العملية الامتحانية، وتحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام جميل مدير المركز.

وتفقد الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، لجان الامتحانات للاطمئنان على سير وانتظام الامتحانات، ومتابعة تطبيق كافة الضوابط والإجراءات التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للعملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ.

وأكد الدكتور عصام جميل، خلال جولته حرص إدارة الجامعة والمركز على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مشددًا على أهمية توفير جميع سبل الراحة والدعم للطلاب أثناء تأدية امتحاناتهم، بما يعكس التزام جامعة القاهرة برسالتها في دعم جودة التعليم.

وأشار مدير المركز إلى أن الامتحانات تُجرى بالتنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة، بما يحقق الانضباط وسهولة الحركة داخل اللجان، كما تختبر الامتحانات القدرات المختلفة للطلاب، مع الالتزام بكافة المعايير الأكاديمية، متمنيًا للطلاب النجاح والتوفيق.