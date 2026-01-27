قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة العاصمة تطلق رابطة خريجي الوافدين

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أطلق مكتب الطلاب الوافدين بجامعة العاصمة  «رابطة خريجي وافدي العاصمة»، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ السيد إبراهيم قنديل – رئيس جامعة العاصمة، وريادة الأستاذ الدكتور/ عماد أبو الدهب – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،
وإشراف الدكتورة/ لبنى شهاب – المدير التنفيذي لمكتب الطلاب الوافدين.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز التواصل المستدام مع خريجيها من الطلاب الوافدين، ودعم دورهم كسفراء للجامعة في بلدانهم، وفي إطار جهودها لتعزيز التواصل الممتد مع طلابها الدوليين ودعم روابط الانتماء الأكاديمي. 

وتمثل الرابطة منصة تجمع خريجي الجامعة من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية. وتهدف إلى إنشاء إطار تواصلي منظم يسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي للجامعة، واستمرار العلاقة الأكاديمية والثقافية بينهم وبين الجامعة بعد التخرج، إلى جانب دعم فرص التعاون العلمي والمهني، وتبادل الخبرات بين الخريجين والطلاب الوافدين الحاليين.

وتسعى رابطة خريجي الوافدين إلى:
- توثيق الصلة بين الخريجين وجامعة العاصمة.
- دعم الخريجين مهنيًا وأكاديميًا.
- إشراك الخريجين في الأنشطة والفعاليات الجامعية.
- نقل الصورة الإيجابية لجامعة العاصمة في مختلف الدول.
- الاستفادة من تجارب الخريجين في دعم الطلاب الوافدين الجدد.
• تبادل الخبرات والفرص في مجالات العمل والدراسة
• الاحتفاء بقصص النجاح الملهمة لخريجي الجامعة الدوليين
• دعم جهود الجامعة في تطوير ملف الطلاب الوافدين وجذب مزيد من الجنسيات

وأكدت إدارة الجامعة أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار رؤية جامعة العاصمة للانفتاح الدولي، ودعم الطلاب الوافدين باعتبارهم أحد أهم روافد القوة الناعمة، وامتدادًا لدور الجامعة في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تمثيل الجامعة ومصر تمثيلًا مشرفًا إقليميًا ودوليًا.

وتواصل جامعة العاصمة من خلال مكتب الطلاب الوافدين العمل على إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف دعم الطلاب الوافدين وخريجيهم، بما يعكس مكانة الجامعة كبيئة تعليمية دولية داعمة للتنوع والتميز.

وتدعو الجامعة جميع خريجيها الوافدين للانضمام والمشاركة في أنشطة الرابطة القادمة، والتفاعل مع مبادراتها المستقبلية.
من خلال :
https://www.linkedin.com/groups/17013002

