نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أعلنت عددا من المدارس الثانوية ، نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

وشهدت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية على فيس بوك ، تداولا لصور قوائم نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. هل يعتمدها الوزير؟

و وفقاً لما أعلنته رسمياً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا تحتاج نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 إلى اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لإعلانها للطلاب

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 مثلها مثل نتيجة سنوات النقل تتولى المدارس إعلانها بدون اعتماد الوزير

رابط نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفعيل رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول على موقعها الرسمي على الانترنت ، بينما تقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بإعلان رابط نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 على موقعها و الموقع الرسمي للمحافظة .

ولا تكتفي المدارس بإعلان نسخ إلكترونية من نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 ، بل يتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول في المدارس بالشكل التقليدي المعتاد أيضاً .

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 بالدرجات

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 بالتقديرات أو الألوان ، مؤكدة أن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 تعلن في جميع المدارس الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات .

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نظام تقييم طلاب الصف الأول الثانوي “العام والبكالوريا ”

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا)، على النحو التالي:

الامتحان الأول يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول

الامتحان الثاني يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : توزع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%

اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%

اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%

السلوك والمواظبة ١٠%

كشكول الحصة والواجب ١٥%

التقييم الأسبوعي ١٥%

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تطبيق المعادلة الموضحة كما يلي:

** متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠ ، كما يشترط للنجاح حصول الطالب على ربع الدرجة في الورقة الامتحانية لكل فصل دراسي على حدة، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح، فيعقد لهم دور ثان، ويعد اجتيازه شرطا للانتقال إلى الصف الأعلى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم عقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصف الأول الثانوي (العام - البكالوريا) .

كما تضمن القرار أن يكون تقييم طلاب الصف الأول الثانوي (العام- بكالوريا)، فى النشاط الذى اختاره كل طالب من الأنشطة التربوية والمهنية على النحو التالى: في حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة المهنية (تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات)، يتم عقد امتحان عملي فقط الطالب، ولا تضاف درجاته للمجموع، أما فى حالة اختيار الطالب أحد الأنشطة التربوية فيكتفى فيه بتقديم الطالب بحثًا من ثلاث صفحات ولا تضاف درجاته للمجموع الكلى.

وبالنسبة للطالب الراسب : يتم إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط في المواد التي رسب فيها، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره (۲۰۰) جنيه، ولمدة عامين فقط.

أما عن الطلاب الراسبين أو المتغيبين بعذر قهري، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يسمح لهم بإعادة الامتحان أو أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال اعتماد العذر من الوزارة، مع تحديد ضوابط دقيقة لإثبات الأعذار المرضية أو الطارئة.