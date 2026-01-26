قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
أخبار البلد

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول في عدد من المدارس التي انتهت رسميا من اعمال التصحيح ورصد الدرجات .

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

وقد نشرت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، قوائم نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

وكشفت قوائم نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول المتداولة على الصفحات الرسمية للمدارس ، عن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول بالإسم ورقم الجلوس ، مع توضيح درجات الطالب في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية و المجموع الكلي 

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. هل يعتمدها الوزير؟

بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا تحتاج نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول إلى اعتماد رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف لإعلانها للطلاب

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول مثلها مثل نتيجة سنوات النقل تتولى المدارس إعلانها بدون اعتماد الوزير 

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفعيل رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول على موقعها الرسمي على الانترنت ، بينما تقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بإعلان رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول على موقعها و الموقع الرسمي للمحافظة .

ولا تكتفي المدارس بإعلان نسخ إلكترونية من نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول ، بل يتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول في المدارس بالشكل التقليدي المعتاد أيضاً .

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول بالدرجات

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول بالتقديرات أو الألوان ، مؤكدة أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول تعلن في جميع المدارس الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية بالدرجات وليس بالتقديرات .

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول الصف الأول الثانوي

