قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة  

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد مرات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 4 أعوام ، كما يلي :

- بالنسبة للطلاب المنتظمين : يجوز لهم التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل

- بالنسبة لطلاب المنازل : يجوز لهم التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 4 أعوام على نظام المنازل

-  لا يجوز للطالب الراسب التقدم لاداء امتحانات الثانوية العامة إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط

- لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها

- لا يجوز للطالب الذي استنفذ عدد مرات الرسوب ( 4 أعوام ) أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها 

امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول

يسمح للطالب الذي اتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026 بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية ، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد


امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

قالت وزارة التربية والتعليم : الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ، سواء من داخل أو خارج المجموع ، له الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50 % من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول

وأضافت وزارة التربية والتعليم : أما الطالب الذي رسب أو تغيب في اكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في هذه المواد في الدور الثاني ، وعليه التقدم بإستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يكن قد استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونا 

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

100 فرصة عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

وزير العمل خلال إلقاء كلمته

جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة

معهد بحوث التناسليات الحيوانية

دعم مباشر لصغار المربين.. "الزراعة" تطلق قوافل بيطرية مجانية في قرى سوهاج

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد