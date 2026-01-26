مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد مرات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 4 أعوام ، كما يلي :

- بالنسبة للطلاب المنتظمين : يجوز لهم التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل

- بالنسبة لطلاب المنازل : يجوز لهم التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 4 أعوام على نظام المنازل

- لا يجوز للطالب الراسب التقدم لاداء امتحانات الثانوية العامة إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط

- لا يجوز للطالب الناجح في امتحانات الثانوية العامة التقدم مرة أخرى للحصول عليها

- لا يجوز للطالب الذي استنفذ عدد مرات الرسوب ( 4 أعوام ) أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها

امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول

يسمح للطالب الذي اتم دراسة المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026 بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية ، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التي حصل عليها في الامتحان لتلك المواد



امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

قالت وزارة التربية والتعليم : الطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر ، سواء من داخل أو خارج المجموع ، له الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50 % من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول

وأضافت وزارة التربية والتعليم : أما الطالب الذي رسب أو تغيب في اكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بآداء امتحانات الثانوية العامة 2026 في هذه المواد في الدور الثاني ، وعليه التقدم بإستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يكن قد استنفذ عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونا